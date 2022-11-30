Секретное расследование: ФБР провели обыски на яхте Медведчука в Хорватии

Яхта бывшего лидера ОПЗЖ Royal Romance была задержана властями Хорвати в марте 2022 года. Судно пришвартовано в порту города Трогир.

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В Хорватии по распоряжению окружного суда Сплита прошел обыск 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежавшей нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом сообщает хорватская газета Jutarnji List.

По словам судьи и представителя окружного суда Сплита Динко Мешина, обыск судна прошел десять дней назад по инициативе властей Соединенных Штатов. Соответствующий ордер был выдан 15 ноября 2022 года по запросу Министерства юстиции США.

В издании отмечают, что процедура прошла в условиях строжайшей секретности. В связи с этим, судья Мешин не предоставил журналистам подробностей. Сообщается, что в ордере на обыск указано имя Виктора Медведчука, а также его супруги Оксаны Марченко.

Против политика и его жены Вашингтон открыл уголовные дела за нарушение федеральных законов. Виктору Медведчуку и Оксане Марченко вменяют отмывание денег.

Что известно о яхте Royal Romance

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3004 л.с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года.

[ + – ] Яхта Royal Romance Виктора Медведчука Фото: Yacht Charter Fleet

Напомним, что яхта класса люкс Royal Romance, принадлежащая Виктору Медведчуку, была задержана в порту хорватского города Риека в рамках санкций ЕС, наложенных на близких к Путину российских олигархов. Стоимость 92-метрового судна колеблется в районе 180 миллионов долларов.

Как сообщал Фокус, Виктор Медведчук был обменян российской стороной на украинских военных по просьбе президента РФ Владимира Путина. Посредником в обмене выступила Анкара. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук уже отправился в Россию.

Позже бывший лидер ОПЗЖ был замечен вместе со своей женой Оксаной Марченко в одном из заведений на набережной Ялты. Медведчука сфотографировали во время ужина в ресторане кавказской и европейской кухни "На высоте".