Секретне розслідування: ФБР провели обшуки на яхті Медведчука у Хорватії

Яхту колишнього лідера ОПЗЖ Royal Romance було затримано владою Хорватії у березні 2022 року. Судно пришвартовано в порту міста Трогір.

Related video

У Хорватії за розпорядженням окружного суду Спліта пройшов обшук 92-метрової яхти Royal Romance, яка належала нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Про це повідомляє хорватська газета Jutarnji List.

За словами судді та представника окружного суду Спліта Дінко Мешина, обшук судна пройшов десять днів тому з ініціативи влади Сполучених Штатів. Відповідний ордер було видано 15 листопада 2022 року на запит Міністерства юстиції США.

У виданні зазначають, що процедура пройшла в умовах найсуворішої таємності. У зв'язку з цим суддя Мешин не надав журналістам подробиць. Повідомляється, що в ордері на обшук вказано ім'я Віктора Медведчука, а також його дружину Оксану Марченко.

Проти політика та його дружини Вашингтон порушив кримінальні справи за порушення федеральних законів. Віктора Медведчука й Оксану Марченко звинувачують у відмиванні грошей.

Що відомо про яхту Royal Romance

Яхта Royal Romance побудована суднобудівною компанією Feadship. Дизайном інтер'єру судна займався Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двома дизельними двигунами MTU по 3 004 к. с. Всього на яхті може одночасно перебувати 14 гостей і 22 члени екіпажу. Віктор Медведчук отримав судно в липні 2015 року.

[ + – ] Яхта Royal Romance Віктора Медведчука Фото: Yacht Charter Fleet

Нагадаємо, що яхту класу люкс Royal Romance, що належить Віктору Медведчуку, було затримано в порту хорватського міста Рієка в межах санкцій ЄС, накладених на близьких до Путіна російських олігархів. Вартість 92-метрового судна коливається приблизно в 180 мільйонів доларів.

Як повідомляв Фокус, Віктора Медведчука було обміняно російською стороною на українських військових на прохання президента РФ Володимира Путіна. Посередником в обміні стала Анкара. Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що Медведчук уже вирушив у Росію.

Пізніше колишній лідер ОПЗЖ був помічений разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в одному із закладів на набережній Ялти. Медведчука сфотографували під час вечері у ресторані кавказької та європейської кухні "На висоті".