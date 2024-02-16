Украина продаст люксовую яхту Медведчука: что решил Кабмин (фото)

Нардеп Алексей Гончаренко напомнил, что формально судном Royal Romance распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами, которое и предложило правительству продажу этого имущества.

Related video

Кабинет Министров Украины дал разрешение на продажу арестованной 92-метровой яхты обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента России Виктора Медведчука. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующее решение приняли на заседании в пятницу, 16 февраля.

Гончаренко напомнил, что формально яхтой Royal Romance распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое предложило правительству продать судно.

Передача яхты Медведчука Украине: детали

Напомним, 26 января глава АРМА Елена Дума сообщила, что суд в Хорватии решил передать Украине яхту Royal Romance, которая принадлежала бывшему украинскому нардепу от партии ОПЗЖ и куму президента Российской Федерации Виктору Медведчуку.

Дума подчеркнула, что хорватская сторона не видит юридических препятствий для передачи судна. Кроме того, агентство АРМА получило согласие на проведение повторного осмотра яхты.

Как отмечает глава АРМА, агентство обладает достоверными данными о том, что 25 января яхта, которая находится в Хорватии, временно отплыла от причала для подтверждения плавучести и работы двигателей.

Что известно о яхте Royal Romance

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3 004 л. с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года.

Фото: АРМА

Напомним, что яхту класса люкс Royal Romance, принадлежащую Виктору Медведчуку, было задержано в порту хорватского города Риека в рамках санкций ЕС, наложенных на близких к Путину российских олигархов. Стоимость 92-метрового судна колеблется примерно в 180 миллионов долларов.

Как сообщал Фокус, Виктор Медведчук был обменен российской стороной на украинских военных по просьбе президента РФ Владимира Путина. Посредником в обмене стала Анкара. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Медведчук уже отправился в Россию.

Позже бывший лидер ОПЗЖ был замечен вместе со своей женой Оксаной Марченко в одном из заведений на набережной Ялты. Медведчука сфотографировали во время ужина в ресторане кавказской и европейской кухни "На высоте".