Україна продасть люксову яхту Медведчука: що вирішив Кабмін (фото)

Нардеп Олексій Гончаренко нагадав, що формально судном Royal Romance розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами, яке й запропонувало уряду продаж цього майна.

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Кабінет Міністрів України дав дозвіл на продаж арештованої 92-метрової яхти обвинуваченого в держзраді екснардепа та кума президента Росії Віктора Медведчука. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення прийняли на засіданні у пʼятницю, 16 лютого.

Гончаренко нагадав, що формально яхтою Royal Romance розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке запропонувало уряду продати судно.

Передача яхти Медведчука Україні: деталі

Нагадаємо, 26 січня голова АРМА Олена Дума повідомила, що суд у Хорватії вирішив передати Україні яхту Royal Romance, котра належала колишньому українському нардепу від партії ОПЗЖ та куму президента Російської Федерації Віктору Медведчуку.

Дума підкреслила, що хорватська сторона не бачить юридичних перешкод для передавання судна. Крім того, агентство АРМА отримало згоду на проведення повторного огляду яхти.

Як зазначає голова АРМА, агентство володіє достовірними даними про те, що 25 січня яхта, яка перебуває у Хорватії, тимчасово відпливла від причалу для підтвердження плавучості та роботи двигунів.

Що відомо про яхту Royal Romance

Яхта Royal Romance побудована суднобудівною компанією Feadship. Дизайном інтер'єру судна займався Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двома дизельними двигунами MTU по 3 004 к. с. Всього на яхті може одночасно перебувати 14 гостей і 22 члени екіпажу. Віктор Медведчук отримав судно в липні 2015 року.

Фото: АРМА

Нагадаємо, що яхту класу люкс Royal Romance, що належить Віктору Медведчуку, було затримано в порту хорватського міста Рієка в межах санкцій ЄС, накладених на близьких до Путіна російських олігархів. Вартість 92-метрового судна коливається приблизно в 180 мільйонів доларів.

Як повідомляв Фокус, Віктора Медведчука було обміняно російською стороною на українських військових на прохання президента РФ Володимира Путіна. Посередником в обміні стала Анкара. Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган зазначив, що Медведчук уже вирушив у Росію.

Пізніше колишній лідер ОПЗЖ був помічений разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко в одному із закладів на набережній Ялти. Медведчука сфотографували під час вечері у ресторані кавказької та європейської кухні "На висоті".