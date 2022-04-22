Конец империи Медведчука. Что будет с имуществом и бизнесом кума Путина

Обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук больше не может распоряжаться зарегистрированными на него и его жену недвижимостью и бизнесом – все это арестовано. Судьбу этого имущества будет решать суд. И юристы говорят – высока вероятность конфискации.

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Виктор Медведчук вскоре может остаться без всего имущества и бизнеса. Юристы уверены – суд может принять решение, согласно которому активы Медведчука будут конфискованы.

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Напомним, Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора недавно арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

По данным ДБР, в числе арестованного имущества — автомобили, земля и квартиры, а также доли в уставных капиталах в 25 компаниях, владельцами которых значатся Медведчук или Марченко.

"Цель ареста – не допустить сделок с имуществом (например, отчуждения в пользу третьих лиц). На операционную деятельность бизнеса это напрямую не влияет. С другой стороны, понятно, что такие активы токсичны, так что контрагенты (рыночные, не аффилированные) будут такого сотрудничества избегать", — отмечает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС).

В ДБР напоминают: Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, СБУ задержала его 12 апреля.

Так какая же судьба постигнет бизнес-активы арестованного кума Путина?

Бизнес Виктора Медведчука в Украине: металлургия, агро, энергетика

Виктор Медведчук стабильно, из года в год – участник разных рейтингов. В частности, в рейтинге Фокуса "Самые богатые люди Украины 2021" олигарх занял 13 место с оценкой активов в $864 млн. Ключевыми активами Медведчука остаются компании энергетического сектора. В частности, ему принадлежат пакеты акций "Прикарпаттяобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго". Кроме того, Медведчук владеет почти половиной Запорожского завода ферросплавов и более 30% завода "Днепроспецсталь".

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У бизнесмена есть небольшая доля (8,6%) во владении телеканалом "1+1".

Агропроизводство также в сфере интересов Медведчука и его жены Марченко, им принадлежит предприятие "Оскар" на западе Украины, которое занимается выращиванием зерновых и имеет 25 тыс. га земельного банка.

Часть активов олигарха заблокирована решением СНБО от 19 февраля 2021 года о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Но тогда под санкции попала только лишь часть бизнеса Медведчука, тогда как большинства украинских активов, как отмечают эксперты, они вообще не коснулись.

Теперь суд, похоже, серьезно отреагировал на обвинения, приняв решение об аресте и имущества Медведчука, и уставных долей в его бизнесе. Юристы уверены: такие меры необходимы, чтобы избежать внезапного отчуждения активов, то есть продажи, передачи владения другим лицам. Ведь если будет решение о конфискации, а к тому моменту активы не будут под арестом, то высока вероятность именно внезапного отчуждения. То есть, возникнет ситуация, когда конфисковывать будет нечего.

"Целью ареста указанного имущества является именно обеспечение возможности его дальнейшей конфискации или спецконфискации (как имущества, приобретенного от преступной деятельности) по приговору суда. Неналожение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого может привести к его отчуждению (продаже или дарению третьим лицам), что, в определенных случаях, может сделать его конфискацию невозможной", — пояснил Фокусу Виталий Чаюн, партнер АО "Радзиевский и партнеры".

Что будет с имуществом Виктора Медведчука

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что поскольку из-за ареста активов бенефициар распоряжаться ими не может, то государство вполне может передать управление имуществом и бизнесом Виктора Медведчука национальному агентству АРМА.

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"По моему мнению, арестованные активы будут переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", — говорит Марина Семенова, адвокат АО "ЮФ "Семенова и Партнеры".

Однако передача бизнеса в управление государственной структуре еще не означает окончательного решения вопроса обвиняемого в государственной измене политика. Ведь судебные заседания по обвинениям, предъявленным Медведчуку, могут длиться несколько лет.

"Вопрос о дальнейшей судьбе активов Медведчука будет решать суд при вынесении приговора в уголовном производстве. Из открытых источников информации известно, что по состоянию на февраль 2022 года ни одно из уголовных производств, в которых подозреваемый – Виктор Медведчук, еще не были переданы с обвинительным актом в суд, а досудебное расследование по ним продолжается (может длиться не более 12 месяцев со дня сообщение последнему о подозрении). Таким образом, судьба арестованного имущества может быть решена только после завершения судебного разбирательства в зависимости от доказанности вины Медведчука", – отмечает Виталий Чаюн.

Следовательно, если в суде будет доказана вина Виктора Медведчука, то вполне вероятным сценарием является конфискация его имущества, в частности, долей в уставном капитале украинских компаний, и передача их в пользу государства Украина.

"Если суд признает виновным лицо по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), то сможет применить к осужденному конфискацию всего его имущества. Что касается имущества членов семьи осужденного, то оно не может быть конфисковано в пределах его наказания, потому что уголовная ответственность носит индивидуальный характер и не может распространяться на других, кроме осужденного, лиц", — подчеркивает Денис Ненов, адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

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По его словам, закон не запрещает следственному судье/суду до принятия окончательного решения в уголовном производстве передать АРМА арестованные активы (за исключением недвижимого имущества) для принудительной реализации. Это означает, что при наличии определенного решения, если его не заблокируют встречные иски адвокатов политика, компании Медведчука могут уйти с молотка еще до окончательного решения по делу о государственной измене.

Сложнее – ситуация с конфискацией активов Медведчука за границей. По словам Виталия Чаюна, Украина может инициировать арест имущества Медведчука, находящегося за пределами Украины, направив в соответствующие государства запросы о международной правовой помощи с просьбой об аресте. А вот арест имущества Виктора Медведчука в России, конечно, невозможен (разве что РФ сама инициирует уголовное производство в отношении Медведчука, что маловероятно). Адвокат отмечает, что огромное количество запросов, которые направлялись в РФ в рамках расследования резонансных уголовных производств, оставались без удовлетворения со ссылкой на "политический характер уголовного преследования".