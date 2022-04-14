Суд арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи Медведчука, — ГБР

По информации правоохранителей, среди арестованного имущества 26 автомобилей, 23 дома и даже моторная яхта.

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13 апреля Лычаковский райсуд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщили в ГБР.

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Среди арестованного имущества Медведчука и Марченко: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена.

Напомним, ранее по решению Лычаковского райсуда была арестована дача "Медвежья дубрава" в Закарпатской области, принадлежащая Марченко.

А В Хорватии задержали и передали АРМА по решению все того же суда в Львове яхту главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кроме этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что самолет Виктора Медведчука был использован для блокирования взлетно-посадочной полосы аэропорта "Киев" в Жулянах Киевской области.

Напомним, подозреваемый в госизмене кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет. Его разыскивало СБУ. 12 апреля 2022 Виктора Медведчука задержали правоохранители.

Оксана Марченко, которая покинула Украину 18 февраля, записала сразу два обращения: одно к Владимиру Зеленскому, а второе – к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой освободить ее мужа, который никогда "не нарушал закон".