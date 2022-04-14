Суд заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна сім'ї Медведчука, — ДБР

За інформацією правоохоронців, серед арештованого майна 26 автомобілів, 23 будинки та навіть моторна яхта.

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13 квітня Личаківський райсуд Львова за поданням Державного бюро розслідувань і Офісу Генпрокурора заарештував ще 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це повідомили в ДБР.

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Серед заарештованого майна Медведчука та Марченко: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Нагадаємо, раніше за рішенням Личаківського райсуду було заарештовано дачу "Ведмежа діброва" в Закарпатській області, що належить Марченко.

А в Хорватії затримали та передали АРМА за рішенням того ж суду у Львові яхту голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя".

Окрім цього, секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що літак Віктора Медведчука використали для блокування злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" у Жулянах Київської області.

Нагадаємо, підозрюваний у держзраді кум Путіна Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту, знявши електронний браслет. Його розшукувало СБУ. 12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали правоохоронці.

Оксана Марченко, яка залишила Україну 18 лютого, записала одразу два звернення: одне до Володимира Зеленського, а друге – до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням звільнити її чоловіка, який ніколи "не порушував закон".