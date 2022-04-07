Арештований літак Медведчука вже працює на захист України, — Данілов

За словами секретаря РНБО, за допомогою приватного судна заблокували злітну смугу аеропорту "Київ" у Жулянах.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що літак народного депутата з "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту під час повномасштабного вторгнення РФ, використали для блокування злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" у Жулянах на Київщині. Про це він повідомив у своєму Facebook.

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"Майно зрадника медведчука вже працює на захист України. В разі, якщо рашисти не залишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путінського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу", — йдеться в публікації.

Крім цього, Данілов нагадав, що вказаний літак заарештували відповідно до рішення РНБО про санкції проти Медведчука.

Секретар відомства також запевнив, що "повітряні ворота столиці" знаходяться на "надійному замку" і "повз Сили оборони й бджоли без дозволу не пролетять".

Данілов додав, що відвідав аеропорт разом із головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.

Нагадаємо, за даними українських журналістів, учора, 6 квітня, соратник Медведчука, політолог Михайло Погребинський вилетів у Гамбург.

Зі свого боку Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров сприяв незаконній втечі з України Медведчука, колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова та його сина під час війни.