RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Російсько-українська війна

Арештований літак Медведчука вже працює на захист України, — Данілов

1238
медведєв, дарина медведчук, оксана марченко, оксана марченко медведчук, віктор медведчук
Фото: Скриншот | Данілов повідомив про використання літака Медведчука для оборони України

За словами секретаря РНБО, за допомогою приватного судна заблокували злітну смугу аеропорту "Київ" у Жулянах.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що літак народного депутата з "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік з-під домашнього арешту під час повномасштабного вторгнення РФ, використали для блокування злітно-посадкової смуги аеропорту "Київ" у Жулянах на Київщині. Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Майно зрадника медведчука вже працює на захист України. В разі, якщо рашисти не залишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путінського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу", — йдеться в публікації.

медведєв, дарина медведчук, оксана марченко, оксана марченко медведчук, віктор медведчук

Крім цього, Данілов нагадав, що вказаний літак заарештували відповідно до рішення РНБО про санкції проти Медведчука.

Секретар відомства також запевнив, що "повітряні ворота столиці" знаходяться на "надійному замку" і "повз Сили оборони й бджоли без дозволу не пролетять".

Данілов додав, що відвідав аеропорт разом із головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком.

Нагадаємо, за даними українських журналістів, учора, 6 квітня, соратник Медведчука, політолог Михайло Погребинський вилетів у Гамбург.

Зі свого боку Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров сприяв незаконній втечі з України Медведчука, колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова та його сина під час війни.