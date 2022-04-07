Арестованный самолет Медведчука уже работает на защиту Украины, — Данилов

По словам секретаря СНБО, при помощи частного судна была заблокирована взлетная полоса аэропорта "Киев" в Жулянах.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что самолет народного депутата из ОПЗЖ Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста во время полномасштабного вторжения РФ, был использован для блокирования взлетно-посадочной полосы аэропорта "Киев" в Жулянах Киевской области. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Имущество предателя медведчука уже работает на защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят свои суицидальные намерения, частный "борт" путинского кума первым "героически" встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу", — говорится в публикации.

Помимо этого Данилов напомнил, что указанный самолет был арестован в соответствии с решением СНБО о санкциях в отношении Медведчука.

Секретарь ведомства также заверил, что "воздушные ворота столицы" находятся на "надежном замке" и "мимо Сил обороны и пчелы без разрешения не пролетят".

Данилов добавил, что посетил аэропорт вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко.

Напомним, по данным украинских журналистов, вчера, 6 апреля, соратник Медведчука, политолог Михаил Погребинский вылетел в Гамбург.

В свою очередь Центр противодействия коррупции (ЦПК) вчера сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров содействовал незаконному побегу из Украины Медведчука, бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова и его сына во время войны.