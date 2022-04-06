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Соратник Медведчука Погребинский покинул территорию Украины (фото)

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Фото: zn.ua | Погребинский покинул Украину

По данным журналистов, 75-летний политический эксперт, у которого ранее проводила обыски СБУ, был замечен в Будапеште. Оттуда он собирается вылететь в Гамбург.

Украинский политолог Михаил Погребинский, в столичной квартире которого 26 марта правоохранители проводили обыски, покинул Украину и направляется из венгерской столицы Будапешт в Германию, предположительно в Гамбург. Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника журналистов, 6 апреля 75-летний Погребинский покинул гостиницу в Будапеште и направился в аэропорт. По словам людей, которые находились рядом с украинским политологом и слышали его разговор с сестрой, он направляется в Гамбург.

Также издание опубликовало фотографии Погребинского, сделанные, по данным издания, за границей.

погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук
погребинский, михаил погребинский, погребинский политолог, погребинский медведчук

Журналисты указали, что 26 марта Служба безопасности Украины провела обыски в столичной квартире Погребинского. По данным "Украинской правды", политолог долгое время поддерживал товарищеские отношения с народным депутатом из ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который во время полномасштабной войны РФ против Украины сбежал из-под домашнего ареста.

Издание со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что общественная организация "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", основателем и руководителем которой является Погребинский, собирала данные о политических настроениях украинцев и передавала их в РФ "для планирования политики в отношении Украины". Журналисты также сообщили, что во время обысков дома у Погребинского нашли сфальсифицированные результаты социологического опроса, согласно которым якобы 46% граждан Украины поддерживают российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 6 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров содействовал незаконному побегу из Украины нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова и его сына из Украины во время войны.

Через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.