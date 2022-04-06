Соратник Медведчука Погребинский покинул территорию Украины (фото)

По данным журналистов, 75-летний политический эксперт, у которого ранее проводила обыски СБУ, был замечен в Будапеште. Оттуда он собирается вылететь в Гамбург.

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Украинский политолог Михаил Погребинский, в столичной квартире которого 26 марта правоохранители проводили обыски, покинул Украину и направляется из венгерской столицы Будапешт в Германию, предположительно в Гамбург. Об этом сообщает издание ZN со ссылкой на собственный источник.

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По данным собеседника журналистов, 6 апреля 75-летний Погребинский покинул гостиницу в Будапеште и направился в аэропорт. По словам людей, которые находились рядом с украинским политологом и слышали его разговор с сестрой, он направляется в Гамбург.

Также издание опубликовало фотографии Погребинского, сделанные, по данным издания, за границей.

Журналисты указали, что 26 марта Служба безопасности Украины провела обыски в столичной квартире Погребинского. По данным "Украинской правды", политолог долгое время поддерживал товарищеские отношения с народным депутатом из ОПЗЖ Виктором Медведчуком, который во время полномасштабной войны РФ против Украины сбежал из-под домашнего ареста.

Издание со ссылкой на источники среди следователей сообщило, что общественная организация "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", основателем и руководителем которой является Погребинский, собирала данные о политических настроениях украинцев и передавала их в РФ "для планирования политики в отношении Украины". Журналисты также сообщили, что во время обысков дома у Погребинского нашли сфальсифицированные результаты социологического опроса, согласно которым якобы 46% граждан Украины поддерживают российского лидера Владимира Путина.

Напомним, 6 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров содействовал незаконному побегу из Украины нардепа из ОПЗЖ Виктора Медведчука, бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова и его сына из Украины во время войны.

Через три дня после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.