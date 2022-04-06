Соратник Медведчука Погребинський залишив територію України (фото)

За даними журналістів, 75-річного політичного експерта, у якого раніше проводила обшуки СБУ, було помічено в Будапешті. Звідти він збирається вилетіти в Гамбург.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український політолог Михайло Погребинський, у столичній квартирі якого 26 березня правоохоронці проводили обшуки, залишив Україну та прямує з угорської столиці Будапешта до Німеччини, імовірно, до Гамбурга. Про це повідомляє видання ZN із посиланням на власне джерело.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За даними співрозмовника журналістів, 6 квітня 75-річний Погребинський залишив готель у Будапешті та попрямував у аеропорт. За словами людей, які перебували поруч із українським політологом і чули його розмову із сестрою, він прямує в Гамбург.

Також видання опублікувало фотографії Погребинського, зроблені, за даними видання, за кордоном.

Журналісти вказали, що 26 березня Служба безпеки України провела обшуки в столичній квартирі Погребинського. За даними "Української правди", політолог тривалий час підтримував товариські стосунки з народним депутатом із ОПЗЖ Віктором Медведчуком, який під час повномасштабної війни РФ проти України втік з-під домашнього арешту.

Видання з посиланням на джерела серед слідчих повідомило, що громадська організація "Київський центр політичних досліджень і конфліктології", засновником і керівником якої є Погребинський, збирала дані про політичні настрої українців і передавала їх у РФ "для планування політики щодо України". Журналісти також повідомили, що під час обшуків будинку в Погребинського знайшли сфальшовані результати соціологічного опитування, згідно з яким нібито 46% громадян України підтримують російського лідера Володимира Путіна.

Нагадаємо, 6 квітня Центр протидії корупції повідомив, що заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров сприяв незаконній втечі з України нардепа з ОПЗЖ Віктора Медведчука, колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова та його сина з України під час війни.

Через три дні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 27 лютого, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Медведчук утік з-під домашнього арешту.