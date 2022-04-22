Кінець імперії Медведчука. Що буде з майном і бізнесом кума Путіна

Звинувачений у державній зраді Віктор Медведчук більше не може розпоряджатися зареєстрованими на нього та його дружину нерухомістю і бізнесом — усе це заарештовано. Далі долю статків політика вирішуватиме суд. І юристи кажуть — висока ймовірність конфіскації

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Віктор Медведчук може невдовзі залишитися без усього майна та бізнесу. Юристи впевнені — суд може ухвалити рішення, відповідно до якого активи Медведчука будуть конфісковані.

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Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора нещодавно арештував 154 об’єкти рухомого та нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

За даними ДБР, серед арештованого майна — автомобілів, земля і квартири, а також частки в статутних капіталах у 25 компаніях, власником яких є Медведчук чи Марченко.

"Мета арешту — не допустити правочинів із майном (наприклад, відчуження на користь третіх осіб). На операційну діяльність це напряму не впливає. З іншого боку, зрозуміло, що такі активи токсичні, тож контрагенти (ринкові, не афілійовані) будуть такої співпраці уникати", — зазначив Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС).

У ДБР нагадують: Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, СБУ затримала його 12 квітня.

Тож яка доля спіткає бізнес-активи арештованого кума Путіна?

Бізнес Віктора Медведчука в Україні: металургія, агро, енергетика

Віктор Медведчук стабільно з року в рік — учасник різноманітних рейтингів. Зокрема, у рейтингу Фокусу "Найбагатші люди України 2021" олігарх посів 13 місце з оцінкою активів $864 млн. Ключовими активами Медведчука залишаються компанії енергетичного сектору. Зокрема, йому належать пакети акцій "Прикарпаттяобленерго", "Львівобленерго", "Запоріжжяобленерго". Крім того, Медведчук володіє майже половиною Запорізького заводу феросплавів і понад 30% заводу "Дніпроспецсталь".

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У бізнесмена є невеличка участь (8,6%) у володінні телеканалом "1+1".

Агровиробництво також у сфері інтересів Медведчука і його дружини Марченко, їм належить підприємство "Оскар" на заході України, що займається вирощуванням зернових і має 25 тис. га земельного банку.

Частина активів олігарха заблокована рішенням РНБО від 19 лютого 2021 року щодо санкцій стосовно Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Але тоді під санкції потрапила лише частка бізнесу Медведчука, тоді як більшості українських активів, як зазначають експерти, вони взагалі не торкнулись.

Тепер суд, схоже, серйозно поставився до звинувачень Медведчука, ухваливши рішення про арешт і майна Медведчука, і статутних часток у його бізнесі. Юристи впевнені: такі заходи необхідні, щоб уникнути раптового відчуження активів, тобто, продажу, передачі володіння іншим особам. Адже якщо буде рішення про конфіскацію, а до того моменту активи не будуть під арештом, то високою є вірогідність саме раптового відчуження. Тобто, виникне ситуація, коли конфісковувати буде нічого.

"Метою арешту вказаного майна є саме забезпечення можливості його подальшої конфіскації або спецконфіскації (як майна, що набуте від злочинної діяльності) за вироком суду. Ненакладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого може призвести до його відчуження (продажу чи дарування третім особам), що, у певних випадках, може унеможливити його конфіскацію", — повідомив Фокусу Віталій Чаюн, партнер АО "Радзієвський і партнери".

Що буде з майном Віктора Медведчука

Опитані Фокусом експерти вважають, що оскільки через арешт активів бенефіціар розпоряджатися ними не може, то держава цілком може передати управління майном і бізнесом Віктора Медведчука національному агентству АРМА.

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"На мій погляд, арештовані активи будуть передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", — каже Марина Семенова, адвокатка АО "ЮФ "Семенова і Партнери".

Проте передавання бізнесу в управління державній структурі ще не означає остаточного вирішення питання активів обвинуваченого у державній зраді політика. Адже судові засідання за обвинуваченнями, висунутими Медведчуку, можуть тривати кілька років.

"Питання про подальшу долю активів Медведчука буде вирішувати суд під час постановлення вироку у кримінальному провадженні. З відкритих джерел інформації відомо, що станом на лютий 2022 року жодне з кримінальних проваджень, у яких підозрюваний — Віктор Медведчук, ще не були передані з обвинувальним актом до суду, а досудове розслідування у них триває (може тривати не більше 12 місяців із дня повідомлення останньому про підозру). Так, доля арештованого майна може бути вирішена лише після завершення судового розгляду залежно від доведеності вини Медведчука", — зазначив Віталій Чаюн.

Отже, якщо у суді буде доведена вина Віктора Медведчука, то цілком ймовірним сценарієм є конфіскація його майна, зокрема, часток у статутному капіталі українських компаній, та передавання їх на користь держави Україна.

"Якщо суд визнає винною особу за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації), то зможе застосувати до засудженого конфіскацію усього його майна. Що стосується майна членів сім’ї засудженого, то воно не може бути конфісковане в межах його покарання, тому що кримінальна відповідальність має індивідуальний характер і не може поширюватися на інших, крім засудженого, осіб", — підкреслив Денис Нєнов, адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери".

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За його словами, закон не забороняє слідчому судді / суду до ухвалення остаточного рішення у кримінальному провадженні передати АРМА арештовані активи (за винятком нерухомого майна) для примусової реалізації. Це означає, що за наявності певного рішення, якщо його не заблокують зустрічні позови адвокатів політика, компанії Медведчука можуть піти з молотка ще до ухвалення остаточного рішення у справі про державну зраду.

Складніше — ситуація з конфіскацією активів Медведчука за кодоном. За словами Віталія Чаюна, Україна може ініціювати арешт майна Медведчука, що знаходиться за межами України, скерувавши до відповідних держав запити про міжнародну правову допомогу з проханням про арешт. А от арешт майна Віктора Медведчука в Росії, звичайно, неможливий (хіба що РФ сама ініціює кримінальне провадження щодо Медведчука, що малоймовірно). Адвокат зауважує, що велика кількість запитів, що відправлялись в РФ в межах розслідування резонансних кримінальних проваджень, залишались без задоволення із посиланням на "політичний характер кримінального переслідування".