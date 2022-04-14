Чого боїться Медведчук. Чотири причини для кума Путіна переживати за свою долю

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Темою №1 в інформаційному просторі України стало затримання Віктора Медведчука. Не багато не мало, а основного політичного партнера (і протеже) Путіна на українському напрямі. І тут виникають одразу кілька тем для міркування:

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Віктор Медведчук — дуже цінний кадр, оскільки володіє колосальним обсягом інформації про ресурси впливу РФ в Україні. Ну і, можливо, про плани Путіна (первісні). Медведчук може розповісти про внутрішньополітичні договірняки, завдяки яким після 2014 року виліз як чорт із табакерки в ТОП української політики. Цікавий збіг — Медведчук "заворушився" (і це дозволило його затримати) після чуток (або не зовсім чуток) про домашній арешт Владислава Суркова. А це вже проблеми на російському напрямку — Путін очевидно злий. Адже розрахунок на ефективність сурківсько-медведчуківської політичної гри не виправдався — російські війська з квітами не зустрічають. А ресурсів було витрачено багато. Є привід поставити запитання: "Де гроші?" І, нарешті, Медведчук як обмінний фонд. Зеленський уже припустився можливості обміну. Для Путіна "кинути кума, що проштрафився", буде викликом. Адже, в такому випадку багато його партнерів зрозуміють, що їх теж готові викинути як відпрацьований матеріал. Питання в часі. Обмінювати і поплакати на похороні після "раптової смерті" теж не добре — партнери не зовсім ідіоти.

Медведчуку страшно. В Україні будуть ставити багато запитань і, можливо, посадять надовго. Але відкритим залишається питання дій його українських партнерів, про які він може розповісти (і які бояться розголосу). В РФ питання теж поставлять. Але про інше. А потім… до цього дожити б. Й ось гримаса долі, можливо, найбезпечнішим для нього місцем справді буде ізолятор СБУ.

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