Чого боїться Медведчук. Чотири причини для кума Путіна переживати за свою долю
"В Україні будуть ставити багато питань і, можливо, посадять надовго. Але відкритим залишається питання дій його українських партнерів, про які Медведчук може розповісти". Думка.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Темою №1 в інформаційному просторі України стало затримання Віктора Медведчука. Не багато не мало, а основного політичного партнера (і протеже) Путіна на українському напрямі. І тут виникають одразу кілька тем для міркування:
- Віктор Медведчук — дуже цінний кадр, оскільки володіє колосальним обсягом інформації про ресурси впливу РФ в Україні. Ну і, можливо, про плани Путіна (первісні).
- Медведчук може розповісти про внутрішньополітичні договірняки, завдяки яким після 2014 року виліз як чорт із табакерки в ТОП української політики.
- Цікавий збіг — Медведчук "заворушився" (і це дозволило його затримати) після чуток (або не зовсім чуток) про домашній арешт Владислава Суркова. А це вже проблеми на російському напрямку — Путін очевидно злий. Адже розрахунок на ефективність сурківсько-медведчуківської політичної гри не виправдався — російські війська з квітами не зустрічають. А ресурсів було витрачено багато. Є привід поставити запитання: "Де гроші?"
- І, нарешті, Медведчук як обмінний фонд. Зеленський уже припустився можливості обміну. Для Путіна "кинути кума, що проштрафився", буде викликом. Адже, в такому випадку багато його партнерів зрозуміють, що їх теж готові викинути як відпрацьований матеріал. Питання в часі. Обмінювати і поплакати на похороні після "раптової смерті" теж не добре — партнери не зовсім ідіоти.
Медведчуку страшно. В Україні будуть ставити багато запитань і, можливо, посадять надовго. Але відкритим залишається питання дій його українських партнерів, про які він може розповісти (і які бояться розголосу). В РФ питання теж поставлять. Але про інше. А потім… до цього дожити б. Й ось гримаса долі, можливо, найбезпечнішим для нього місцем справді буде ізолятор СБУ.Важливо