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Мнения Виктор Медведчук задержан СБУ Дело Медведчука

Чего боится Медведчук. Четыре причины для кума Путина переживать о своей судьбе

"В Украине будут задавать много вопросов и, возможно, посадят надолго. Но открытым остается вопрос действий его украинских партнеров, о которых Медведчук может рассказать". Мнение.

Ігар Тышкевіч
Ігар Тышкевіч
политический аналитик
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Фото: УНИАН/Александр Синица | "В РФ вопросы тоже зададут. Но о другом"

Темой №1 в информационном пространстве Украины стало задержание Виктора Медведчука. Ни много ни мало, а основного политического партнера (и протеже) Путина на украинском направлении. И тут возникают сразу несколько тем для рассуждения:

  1. Виктор Медведчук — очень ценный кадр, поскольку владеет колоссальным объемом информации о ресурсах влияния РФ в Украине. Ну и, возможно, о планах Путина (первоначальных).
  2. Медведчук может рассказать о внутриполитических договорняках, благодаря которым после 2014 вылез как черт из табакерки в ТОП украинской политики.
  3. Интересное совпадение — Медведчук "зашевелился" (и это позволило его задержать) после слухов (или не совсем слухов) о домашнем аресте Владислава Суркова. А это уже проблемы на российском направлении — Путин явно зол. Ведь расчет на эффективность сурковско-медведчуковской политической игры не оправдался — российские войска с цветами не встречают. А ресурсов было потрачено много. Есть повод задать вопрос: "Где деньги?"
  4. И, наконец, Медведчук как обменный фонд. Зеленский уже допустил возможность обмена. Для Путина "кинуть" проштрафившегося" кума будет вызовом. Ведь, в таком случае многие его партнеры поймут, что их тоже готовы выбросить как отработанный материал. Вопрос во времени. Обменять и поплакать на похоронах после "внезапной кончины" тоже не хорошо — партнеры не совсем идиоты.

Медведчуку страшно. В Украине будут задавать много вопросов и, возможно, посадят надолго. Но открытым остается вопрос действий его украинских партнеров, о которых он может рассказать (и которые боятся огласки). В РФ вопросы тоже зададут. Но о другом. А потом… до этого дожить бы. И, вот гримаса судьбы, возможно, самым безопасным для него местом действительно будет изолятор СБУ.

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