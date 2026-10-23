Мир на троих: может ли встреча Трампа, Си и Путина приблизить завершение войны в Украине

Зеленский и Путин "поменялись местами".

Путин "согласился" на возобновление переговоров и рабочие группы вскоре начнут встречаться. Возможно, даже, на регулярной основе. Но то, что возможно прекращение огня и выход на долговременную заморозку, крайне невелик.

По большому счету, Путин по-другому поступить не мог. И для Трампа его слово о согласии поговорить стало крайне важным политическим сигналом. Который выходит за рамки российско-украинской войны.

Почему так? Давайте разбираться.

Для начала история

Помните, сколько было шума и пафоса вокруг "Формулы Мира" и Саммитов Мира? В 2024 провели. Было достаточно много участников. Только единогласного голосования за "украинскую формулу мира" не получилось. Более того, было несколько выступлений лидеров государств, которые шли вразрез с политическим мейнстримом того времени. Условному "телемарафону" не понравилось. Но это нормально. Как и сама площадка. Которая могла превратиться в площадку посредников в переговорах о заморозке российско-украинской войны. Именно посредников, а не только адвокатов Украины.

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Но в 2025 году Трамп предложил формат, где США и только США будут посредником на переговорах. Подход, выгодный для Трампа, и о логике я писал много раз. Кратко — это:

Получение выгоды со всех сторон. Украина — ресурсы. РФ — доступ к ресурсам, торговля и роль "агента возвращения России в мировую экономику" Влияние на регион в пост-войне. То есть, ключевая роль в реализации и контроле соглашений, программах восстановления За счет развития отношений с РФ не дать Китаю превратить российскую экономику в сырьевой придаток китайской. А в идеале "сыграть в Россию против Китая" — дать ресурсы и поддержку амбиций Кремля по восстановлению своей зоны влияния в постсоветском пространстве. Что автоматически означает столкновение с интересами КНР и Турции. Как минимум, по Центральной Азии и Кавказу.

С этого момента незаметно для Украины инициатива в разговорах о "мире" (в реальности заморозке) перешла к России. Не верите? Попробуйте вспомнить, как происходило: посланники Трампа едут к Путину (либо Дмитриев едет в США) и формулируют новый план. Который в качестве ультиматума либо настойчивых рекомендаций преподносится украинской стороне. И Украина с помощью европейских партнеров пытается его изменить. РФ заявляет о нежелании Киева договариваться, и через несколько месяцев рождается "новый план". Вновь по российской инициативе.

При этом украинская дипломатия, которая в 2023-24 была достаточно активна, например, с государствами Глобального Юга (вновь вспомним подготовку к Саммиту мира), сконцентрировалась на США и ЕС. Остальной мир как будто бы исчез. Формат украинской инициативы по созданию площадки обсуждения вариантов заморозки был похоронен.

Что изменяется в конце 2026

Год усилий Трампа и Путина проходит впустую. При этом США делают все возможное чтобы не допустить расширения числа посредников. Давайте вспомним: европейские государства, участвуют с Украиной в обсуждении возможностей урегулирования, покупают для Украины вооружения в США, финансируют Украину. Получают ли они место за столом переговоров как участники или посредники? Нет.

Но война продолжается и надо думать о завершении. Показательным был визит Фридриха Мерца в Пекин в феврале 2026. Канцлер ФРГ (по сообщению DW) обратился к председателю КНР с призывом использовать свое влияние на РФ ради прогресса в вопросах остановки войны. Си в свою очередь (тут даю Синьхуа) заявил, что важно обеспечить участие в переговорах всех заинтересованнных сторон. То есть, и ЕС, и КНР дали первый сигнал о желании сменить рамки. Этот тезис в том или ином виде повторялся во время поездок Ван И по европейским государствами и визитов лидеров стран ЕС в Пекин. Позже были официальные заявления КНР и поднятие вопроса на встречах Си и Трампа.

У США оставалось крайне мало времени. Отсутствие прогресса в роли посредника рано или поздно должно было привести к смене формата. Инициатором этого (точнее — тем, кто может добиться такой смены) мог стать Китай. Выгодополучателем: КНР и ЕС. А также Украина, поскольку формат, где есть страны, способные давить на Россию, имеет большие шансы на успех.

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Для Трампа это крушение всей конструкции, которую описал в начале текста. Ты не сможешь сыграть "в РФ против КНР", ты не единственный посредник и выгодополучатель, в регионе зафиксированы интересы многих игроков.

Для Путина это тоже поражение. Ведь с США можно договориться о форматах, которые позволяли вернуть России политическое влияние в регионе. И это подразумевало более выгодные условия для Кремля, чем в случае, когда посредниками (и гарантами сделки) является группа государств. Где часть видит в тебе угрозу, часть "держит тебя за горло" в экономике.

Поэтому обострение конца сентября-начала октября было предсказуемым и ожидаемым.

Трампу необходимо было продемонстрировать то, что формат жив. И США успешны в деле посредничества. Именно поэтому возник пост про "энергетическое перемирие", который удивил (а возможно, и рассмешил) тех, кто должен был данное перемирие соблюдать.

На первый взгляд, провал. Но формат надо спасти. Поэтому возникла скандинавская встреча в треугольнике Украина-США-ЕС. И предложения, которые Уиткофф повез в Москву.

На этом стоит остановиться. Потому что важна не суть предложений. Важно иное.

Что изменилось и почему Путин и Зеленский "поменялись местами"?

Впервые за два года посредничества США в вопросах переговоров возникла ситуация, когда не Россия высылает свои предложения для обсуждения (принятия), а Украина и ЕС формируют свои тезисы. Которые уже привозятся в Москву.

В такой ситуации, если пользоваться логикой Трампа, уже не "Путин ищет, как завершить войну, предлагая новые планы", а "Зеленский предложил обновленный подход к поиску мира". То есть инициатива начинает переходить (пока в единичном, случае, но это уже прогресс) к Украине и ЕС. Соответственно, есть предложение к Путину, и он должен сказать "да" или "нет".

Сказать "да" Путин не может и не хочет. Сказать "нет" — это означает уничтожить формат американского посредничества и ожидать, когда возникнут новые рамки переговоров. Вероятно, менее выгодные для России.

Поэтому ответ двоякий. С точки зрения сути предложений, Путин фактически "послал" Трампа. То есть никаких уступок, просто "нет".

Но надо продемонстрировать готовность говорить. Поэтому однозначное "да" на новый сериал под названием трехсторонние встречи. На которых российские переговорщики попытаются вернуть себе инициативу. То есть будут сыпать предложениями, кажущимися хорошими для США, но неприемлемыми для Украины. Задача таких консультаций на осеннем этапе — вынудить украинскую сторону сказать "нет".

Может ли изменить ситуацию встреча Трампа, Путина и Си? В понимании первых двух задача, вероятно, сводится к легитимизиции продолжения работы существующего трека. Проще говоря, добиться от КНР "одобрения усилий США и РФ". Но никак не привлекать Китай на равных за стол переговоров. А роль "игрока второго плана" будет отвергнута Пекином. Поэтому, кстати, ее будут предлагать. Мне интересно, только, кто из двоих: Путин или Трамп.

И, наконец, если получится реализовать тактику сохранения формата и затягивания времени, Россия попытается использовать ближайшие месяцы для начала реализации политики разведения вопросов войны и сотрудничества США и РФ. Проще говоря, будет демонстрировать некую "готовность к уступкам" в обмен на санкционные исключения. Либо начало совместных проектов.

Подобная ситуация вряд ли обрадует Китай. И уж точно будет крайне неприятна ЕС. Но если в переговорные рамки в текущем формате сохраняются, следующее окно возможностей изменения ситуации по сути и достижения реального прогресса в вопросах заморозки войны возникнет не раньше втрой декады февраля 2027 года.

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