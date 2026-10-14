Президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, Песков подтвердил, что такая возможность в настоящее время существует. Он сказал, что этот вопрос обсуждали Путин и Трамп во время телефонного разговора ещё 8 сентября. "Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность организации трехстороннего саммита Россия — Китай — США в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне", — заявил пресс-секретарь диктатора РФ.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне состоится 18–19 ноября.

Что Кремль говорит о переговорах по Украине

Песков также заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров "в обозримой перспективе". В то же время он подчеркнул, что Кремль не будет обсуждать какие-либо пункты публично.

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"На данный момент нет, скажем так, проработанных, интегрированных программ или дорожных карт. Есть общая инициатива, совместное политическое стремление, которое было подтверждено, — выйти на возобновление трехсторонних переговоров", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, диалог с командой Трампа по этому вопросу продолжается.

Напомним, что американский лидер разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке. С начала полномасштабной войны на российские нефтепродукты действовал запрет.

Также говорилось о том, что Трамп пообещал перекрыть Украине доступ к американским разведывательным данным, если удары по российскому дизельному топливу и нефтеперерабатывающим заводам не прекратятся.

На фоне угроз Трампа ухудшилась работа спутниковой разведки США. Киев с опозданием получал или вовсе не получал данные об атаках баллистических ракет РФ.