Путін, Трамп і Сі Цзіньпін можуть зустрітися в Китаї: в Кремлі назвали ймовірний термін

Президент США Дональд Трамп, диктатор РФ Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін можуть провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За повідомленням ТАСС, Пєсков підтвердив, що така можливість наразі є. Він сказав, що це питання обговорювали Путін і Трамп під час телефонної розмови ще 8 вересня. "Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорили можливість організації тристороннього саміту Росія — Китай — США на полях саміту АТЕС у Шеньчжені", — заявив речник диктатора РФ.

Саміт АТЕС у Шеньчжені відбудеться 18–19 листопада.

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Пєсков також заявив, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів "в осяжній перспективі". Водночас він наголосив, що Кремль не обговорюватиме жодних пунктів публічно.

"Наразі немає, скажімо так, оформлених, інтегрованих програм чи дорожніх карт. Є загальна ініціатива, спільне політичне бажання, яке було підтверджене, — вийти на відновлення тристоронніх переговорів", — сказав він.

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За словами речника, діалог із командою Трампа з цього питання триває.

Нагадаємо, американський лідер дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку. Від початку повномасштабної війни на російські нафтопродукти діяла заборона.

Також ішлося про те, що Трамп пообіцяв перекрити Україні доступ до американських розвідданих, якщо удари по російському дизелю та нафтопереробці не припиняться.

На тлі погроз Трампа стала погано працювати супутникова розвідка США. Київ із запізненням отримував, або взагалі не отримував дані щодо атак балістики РФ.