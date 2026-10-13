Попереджень від партнерів про атаку на Київ не було: РФ ударила по ТЕЦ-4, — Зеленський

Під час вечірньої атаки російської балістики на Київ 13 жовтня Україна не мала попереджень від партнерів щодо потенційної загрози. Основною ціллю ворожого обстрілу столиці стали об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ-4.

Також внаслідок атаки у Києві пошкоджений житловий багатоповерховий будинок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, коментуючи черговий обстріл столиці.

"Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень — енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що РФ знову порушила "енергетичне перемир'я", проголошене президентом США Дональдом Трампом кілька днів тому. Україна натомість підтримала припинення вогню, у той час, як РФ продовжила бити по енергетиці.

"І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав", — наголосив Зеленський.

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Також глава держави попередив, що є дані від української розвідки про підготовку росіянами нових пусків балістичних ракет по Україні найближчим часом. Громадян закликають дослухатися до сирен повітряної тривоги і у випадку загроз слідувати в укриття.

У Повітряних силах також прокоментували ворожий балістичний обстріл Києва. Військові підтвердили інформацію про те, що ситуація схожа із вчорашньою — інформації від партнерів щодо пусків балістичних ракет з території РФ не надходило. Наразі встановлюються причини.

Також Повітряні сили попередили про ймовірну загрозу повторних пусків балістичних ракет.

Повітряні сили повідомили, що даних від партнерів щодо обстрілу балістики не надходило Фото: Скрін

Окрім пошкодженої багатоповерхівки і ТЕЦ-4, у мережі також пишуть про влучання ворожої ракети по стадіону "Атлет" у Дарницькому районі Києва. Мер столиці Віталій Кличко підтвердив ці дані згодом, повідомивши, що на місці палає газон.

Кадри пожежі на стадіоні "Атлет" у Києві після атаки РФ

Нагадаємо, перед цим радник президента Дмитро Литвин також повідомив, що атака балістики на Київ відбулася без попереджень від партнерів. Наразі військові та відповідні служби працюють над з'ясуванням причин.

Напередодні увечері 12 жовтня трапилася подібна ситуація: РФ атакувала Київ балістичними ракетами, але українська сторона не отримувала попереджень щодо обстрілу від союзників.