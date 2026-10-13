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У Києві пролунала серія вибухів: ПС повідомляли про балістику, є приліт у дев'ятиповерховий будинок
У Києві ввечері 13 жовтня пролунали вибухи на тлі повідомлень Повітряних сил Збройних сил України про пуски балістичних ракет з РФ.
Про балістику на Київ в ПС ЗСУ повідомили о 22:40. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі.
Знову без сигналів від союзників
Військові та відповідні служби знову не отримали сигналів про російську балістику. Зараз з'ясовуються обставини, — повідомив радник президента Дмитро Литвин.
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