У Києві пролунала серія вибухів: ПС повідомляли про балістику, є приліт у дев'ятиповерховий будинок

У Києві ввечері 13 жовтня пролунали вибухи на тлі повідомлень Повітряних сил Збройних сил України про пуски балістичних ракет з РФ.

Про балістику на Київ в ПС ЗСУ повідомили о 22:40. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в дев'ятиповерховий будинок у Деснянському районі.

Знову без сигналів від союзників

Військові та відповідні служби знову не отримали сигналів про російську балістику. Зараз з'ясовуються обставини, — повідомив радник президента Дмитро Литвин.

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