В США пояснили затримку даних по балістиці РФ, а Трамп відповів про розвідку (відео)
У Вашингтоні пояснили затримку даних по балістиці РФ 12 жовтня, коли окупанти завдали ударів по Києву, "поганою погодою". Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримує розвіддані.
Згідно з джерелами видання POLITICO, у Києві побоюються, що "погана погода" — зовсім не та причина, за якою Сили оборони України не отримали відповідні дані.
"Американці сказали українцям, що жодного попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше хвилюється, що це могло бути не так", — сказав журналістам чиновник, знайомий із ситуацією, на умовах анонімності.
Своєю чергою лідер США Трамп запевнив, що Україна продовжує отримувати дані американської розвідки.
"Ні, ми не припиняли. Ми допомагаємо Україні", — сказав Трамп.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили з'ясовують, чому не було інформації про пуски. Ігнат визнав, що такі випадки трапляються не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. За його словами, супротивник використовує різні моменти, щоб несподівано завдати удару.
Фокус писав, що у США офіційно пригрозили Україні через удари по нафтопереробних заводах Росії.
Також повідомлялося, що у Раді попередили про наслідки втрати обміну інформацією з розвідкою США.