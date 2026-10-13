В США пояснили затримку даних по балістиці РФ, а Трамп відповів про розвідку (відео)

У Вашингтоні пояснили затримку даних по балістиці РФ 12 жовтня, коли окупанти завдали ударів по Києву, "поганою погодою". Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримує розвіддані.

Згідно з джерелами видання POLITICO, у Києві побоюються, що "погана погода" — зовсім не та причина, за якою Сили оборони України не отримали відповідні дані.

"Американці сказали українцям, що жодного попередження не було через погані погодні умови, що в Києві не вважається достатньою причиною. Тому багато хто дедалі більше хвилюється, що це могло бути не так", — сказав журналістам чиновник, знайомий із ситуацією, на умовах анонімності.

Своєю чергою лідер США Трамп запевнив, що Україна продовжує отримувати дані американської розвідки.

"Ні, ми не припиняли. Ми допомагаємо Україні", — сказав Трамп.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили з'ясовують, чому не було інформації про пуски. Ігнат визнав, що такі випадки трапляються не лише на Київщині, а й у прифронтових регіонах. За його словами, супротивник використовує різні моменти, щоб несподівано завдати удару.

Фокус писав, що у США офіційно пригрозили Україні через удари по нафтопереробних заводах Росії.

Також повідомлялося, що у Раді попередили про наслідки втрати обміну інформацією з розвідкою США.