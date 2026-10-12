На кону дані про пуски балістики: в Раді попередили про наслідки втрати обміну з розвідкою США

Україна може втратити можливість оперативно отримувати інформацію про пуски балістичних ракет, якщо США припинять обмін розвідданими. Американські супутникові системи відіграють ключову роль у виявленні таких пусків.

За словами народної депутатки від "Слуги народу" Галини Янченко в етері Вечір.LIVE, хоча Україна отримує дані й від європейських партнерів, проте їхні можливості щодо балістики та швидкості передачі інформації, за словами депутатки, обмежені.

Наслідки для США

Янченко також вважає, що можлива зупинка програми PURL ударила б і по американських виробниках зброї: вони втратили б великий ринок. Через цю програму партнери купують американське озброєння для України, зокрема засоби ППО для захисту людей та енергетики.

Депутатка розкритикувала можливі дії американського президента. "Ми бачимо чергову заяву і чергову можливу дію, коли президент Трамп стріляє собі в ногу, і це абсолютно незрозуміло й абсолютно ніяк це не можна ні пояснити, ні схвалити напередодні виборів в Америці", — сказала вона.

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Під загрозою цивільні

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов підтверджує хвилювання Янченко щодо балістики. За його словами, однією із частин інформації від Штатів є повідомлення про запуски (підготовку до запуску) балістичних ракет. Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб люди мали час сховатися в укриття.

"Можете називати мене оптимістом, але я не вірю (не хочу вірити), що США залишать нас без цієї інформації. Адже йдеться про виживання мирних людей", — написав "Флеш".

Раніше повідомлялось, що з Вашингтону особисто дзвонили Драпатому та Палісі із погрозами припинити надавати розвіддані, якщо ЗСУ продовжуватимуть бити по російських НПЗ.

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