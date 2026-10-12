Драпатому та Палісі погрожували з Вашингтону: що буде за подальші удари по НПЗ РФ, — ЗМІ

США погрожували українським військовим і посадовцям через потенційні майбутні удари по російських НПЗ. На кону допомога за програмою PURL.

За даними джерел Kyiv Independent, американські колеги українських військових дали зрозуміти, що Вашингтон покладе відповідальність на Київ, якщо під час нещодавно оголошеного "енергетичного перемир'я" удару зазнає російська енергетична інфраструктура.

"Вони телефонували всім топвійськовим із погрозами. Вони всім кажуть, що вимкнуть і обмін розвідданими, і PURL", — сказав один із посадовців.

За даними іншого співрозмовника KI, дзвінки від американської сторони отримали заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, який відповідає за військові питання, та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Паліса також підтвердив Financial Times, що отримав погрози від адміністрації Трампа.

Видео дня

PURL — це ініціатива під проводом Європи, за якою партнери Києва фінансують закупівлю американського озброєння для ЗСУ. За перший рік програми через неї надали зброї на 6,7 млрд доларів. Пряму військову допомогу США призупинили після інавгурації Трампа, але обмін розвідданими тривав.

У НАТО кажуть, що допомога надходить

Своєю чергою Суспільне з посиланням на анонімного посадовця НАТО повідомляє, що підтримка України за механізмом PURL продовжує надходити. Раніше FT із посиланням на європейських посадовців писала, що адміністрація Трампа погрожує зупинити PURL та обмін розвідданими, щоб домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ.

Як Трамп дійшов до погроз Україні

За даними KI, погрози пролунали після кількох заплутаних днів. Спершу Трамп оголосив про "угоду" з Путіним щодо імпорту російського дизеля. Потім США кілька разів вимагали, щоб Україна замінила Зеленського на посаді президента. Нарешті 11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Росією та Україною.

Того ж дня Зеленський заявив, що Сили оборони готові утриматися від ударів по російській енергетиці й розраховують на дзеркальні кроки Москви.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо наслідків угоди по дизелю між США та РФ.

Також стало відомо, що диктатор РФ Путін вважає пропозицію України по взаємному припиненню вогню безглуздою та зазначив, що війну "починала не Росія".