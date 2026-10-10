"Україні треба змінити лідера": Трамп знову звинуватив Зеленського в атаках на російські НПЗ (відео)

Глава США Дональд Трамп вважає, що Україні слід "змінити лідера" країни. Він переконаний, що причина полягає в тому, що саме український президент Володимир Зеленський своїми діями призвів до кризи через удари по російських НПЗ.

Очільник Білого дому заявив, що Вашингтон дозволив "робити все, що завгодно", але не чіпати російські НПЗ, які виробляють дизель. Про це він заявив у коментарі для американських медіа.

"Я думаю, що Україні час змінити президента. […] Зеленський хоче створити проблеми для світу. Він хоче створити проблеми для наших фермерів, завдаючи ударів по російських нафтопереробних заводах", — сказав Трамп.

У подальшій заяві для преси, очільник США відзначив, що він [Зеленський — ред.] міг "розв'язати це питання багато разів, але вирішив цього не робити". Трамп додав, що США дозволили Україні "робити з Росією, що хочете", але "тільки не завдавати ударів по нафтопереробних заводах, тому що це спричинить глобальну проблему".

Видео дня

"І ми сказали йому: "Робіть, що хочете, але не завдавайте удару по дизельному паливу, тому що це велика проблема, серйозний дефіцит". А що він робить? Він йде і завдає удару по дизельному паливу. Він може робити все, що хоче, але цього він робити не може…", — заявив президент США.

Ще в одній відповіді на питання, Трамп заявив, що "не було жодної причини для початку війни між Україною та Росією". На його думку, вона [війна — ред.] почалася "через некомпетентність", однак не вказав, кого саме.

Реакція на заяву Трампа

Екскерівник ЦПД і військовий Андрій Коваленко прокоментував заяви Трампа щодо України та Зеленського. На його думку, ключовим посилом у цьому є питання проміжним виборів у США.

"Менше рефлексуйте через слова політиків, особливо тих, в яких вибори на носі. Політики брешуть і роблять шоу", — вказав пан Коваленко.

Свою думку на заяви Трампа написав ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін. У своєму Telegram він вказує, що питання лідера України "вирішуватиме лише сама Україна та українці, і ніхто інший: ні США, ні Китай, ні навіть Європа".

Ігаль Левін відреагував на заяви Трампа про Україну та Зеленського Фото: скриншот

"Президенту США варто двічі подумати, перш ніж називати українців ворогами американців. Спочатку варто запитати самих американців про це", — підкреслює ізраїльський оглядач.

На його переконання, така позиція Трампа "яскраво ілюструє", що 47-ий глава США "зовсім не розуміє не лише українців, а й саму Україну та її сутність". Тому він припускає, що буде "буде ефектно та справедливо, якщо цієї ночі в РФ спалахнуть ще кілька нафтових об'єктів".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп пригрозив Україні відключити розвіддані через удари по НПЗ. Глава США пообіцяв відключити доступ до американських розвідданих, якщо українці не перестануть бити по дизелю РФ та по НПЗ.

Згодом стало відомо, навіщо Трамп переписує правила санкційної війни. У Вашингтоні рішення пояснюють бажанням знизити ціни на пальне, однак експерти вбачають у ньому ризик значно ширших поступок Москві.