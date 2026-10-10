"Украине нужно сменить лидера": Трамп вновь обвинил Зеленского в атаках на российские НПЗ (видео)

Глава США Дональд Трамп считает, что Украине следует "сменить лидера" страны. Он убежден, что причина заключается в том, что именно украинский президент Владимир Зеленский своими действиями привел к кризису из-за ударов по российским НПЗ.

Глава Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил "делать все, что угодно", но не трогать российские НПЗ, производящие дизельное топливо. Об этом он заявил в комментарии для американских СМИ.

"Я думаю, что Украине пора сменить президента. […] Зеленский хочет создать проблемы для всего мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", — сказал Трамп.

В последующем заявлении для прессы глава США отметил, что он [Зеленский — ред.] мог "решить этот вопрос много раз, но решил этого не делать". Трамп добавил, что США разрешили Украине "делать с Россией все, что хотите", но "только не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это вызовет глобальную проблему".

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"И мы сказали ему: "Делайте, что хотите, но не наносите удар по дизельному топливу, потому что это большая проблема, серьезный дефицит". А что он делает? Он идет и наносит удар по дизельному топливу. Он может делать все, что хочет, но этого он делать не может…", — заявил президент США.

Еще в одном ответе на вопрос Трамп заявил, что "не было ни одной причины для начала войны между Украиной и Россией". По его мнению, она [война — ред.] началась "из-за некомпетентности", однако он не указал, кого именно.

Реакция на заявление Трампа

Бывший руководитель ЦПД и военный Андрей Коваленко прокомментировал заявления Трампа об Украине и Зеленском. По его мнению, ключевым моментом в этом является вопрос о промежуточных выборах в США.

"Не стоит слишком серьезно реагировать на слова политиков, особенно тех, у кого скоро выборы. Политики лгут и устраивают шоу", — отметил г-н Коваленко.

Свое мнение по поводу заявления Трампа высказал израильский военный обозреватель Игаль Левин. В своем Telegram он отмечает, что вопрос о лидере Украины "будет решать только сама Украина и украинцы, и никто другой: ни США, ни Китай, ни даже Европа".

Игаль Левин прокомментировал заявления Трампа в адрес Киева и Зеленського Фото: скриншот

"Президенту США стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги американцев. Не спросив перед этим самих американцев то", — подчеркивает израильский обозреватель.

По его мнению, такая позиция Трампа "ярко иллюстрирует", что 47-й президент США "Трамп в корне не понимает не то что украинцев, а саму Украину и ее природу". Поэтому он предполагает, что "будет эффектно и справедливо, если этой ночью в РФ вспыхнут еще несколько нефтяных мощностей".

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп пригрозил Украине отключением разведданных из-за ударов по НПЗ. Глава США пообещал отключить доступ к американской разведке, если украинцы не перестанут бить по российскому дизелю и по НПЗ.

Позже стало известно, зачем Трамп переписывает правила санкционной войны. В Вашингтоне решение объясняют желанием снизить цены на топливо, однако эксперты видят в этом риск значительно больших уступок Москве.