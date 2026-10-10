Мир с привкусом российской нефти: зачем Трамп переписывает правила санкционной войны

Пока украинская делегация в США ищет пути прекращения войны, Трамп делает Путину неожиданный подарок — разрешает России продавать миллионы тонн дизельного топлива. И это в то время, когда Украина наносит удары по российским НПЗ, пытаясь перекрыть Кремлю нефтяные доходы. В Вашингтоне решение объясняют желанием снизить цены на топливо, однако эксперты видят в нем риск гораздо более широких уступок Москве. Фокус выяснял, станет ли дизельное соглашение началом снятия санкций с РФ и не обернется ли экономическое сближение Трампа с Путиным новым давлением на Украину.

Пока Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь лишить Кремль одного из главных источников финансирования войны, Вашингтон фактически открывает Москве возможность вновь зарабатывать на продаже топлива. Президент США Дональд Трамп сделал кремлевскому диктатору подарок и договорился с Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива, объяснив это необходимостью снизить цены для американцев. И всё это — на фоне переговоров украинской делегации в США о завершении войны.

9 октября Трамп сообщил в Truth Social, что провел с Путиным "чрезвычайно успешную" беседу. Ее результатом стала договоренность о немедленной поставке более 300 тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Еще 500 тысяч тонн Россия должна поставить в ноябре, миллион — сразу после этого. В перспективе речь идет о дополнительных трех миллионах тонн, однако эти объемы, по словам президента США, будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих предприятий.

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Причем дело не ограничилось заявлением в соцсети. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало генеральную лицензию № 135, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту российского дизельного топлива. Разрешение носит временный характер и будет действовать до апреля 2027 года. Это еще не полная отмена энергетических санкций против РФ, но уже конкретное ослабление ограничений, введенных из-за российской агрессии против Украины.

Трамп объясняет своё решение интересами американской экономики. Из-за войны с Ираном и перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив топливо в США дорожает, а высокие цены на дизельное топливо ударяют по перевозчикам, фермерам и стоимости товаров. Накануне промежуточных выборов в Конгресс это становится всё более серьёзной политической проблемой для Белого дома. Но есть большие сомнения, что российские поставки способны существенно повлиять на мировые цены.

Российский дизель не спасёт американский рынок

Как поясняет Фокусу уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, заявленные объемы поставок гораздо меньше, чем может показаться на первый взгляд.

"Обещанные 300 тысяч тонн — это меньше, чем США потребляют за сутки, примерно за 15 часов. Даже все заявленные 1,8 млн тонн — это около четырёх дней потребления США. Это в семь раз меньше, чем страны G7 неделю назад решили вывести на рынок из своих резервов", — отмечает он.

Причины нынешнего топливного кризиса, по словам Власюка, лежат далеко за пределами российского рынка. Война с Ираном и фактическая блокировка Ормузского пролива привели к масштабным перебоям с поставками нефтепродуктов. И даже если Москва выполнит все договоренности с Вашингтоном, компенсировать эти потери она не сможет.

"Мировой дефицит дизельного топлива вызван войной с Ираном и фактическим закрытием Ормузского пролива. Только из Персидского залива рынок недополучает около 4 млн тонн в месяц, и российские объемы эту брешь не закроют. К тому же сами обещания зависят от состояния российских НПЗ: Москва до сих пор запрещает экспорт дизельного топлива, поскольку не может обеспечить им собственный рынок".

Однако больше всего вопросов вызывает даже не экономическая целесообразность соглашения, а его политическая и санкционная сторона. Соединённые Штаты, которые долгое время убеждали другие государства ограничивать закупки российских энергоносителей, теперь сами сделали исключение из санкционного режима.

"Для покупки российского дизельного топлива требовалось разрешение OFAC, и это разрешение уже выдано: генеральная лицензия № 135 действует до апреля 2027 года. Это противоречит духу закона Грэма, который президент Трамп подписал всего три недели назад. Закон предусматривает пошлины до 100% для стран, закупающих российские энергоносители", — говорит эксперт.

По мнению Власюка, такое решение может ослабить позиции Вашингтона в отношениях с крупнейшими покупателями российской нефти — Индией и Китаем. Ведь теперь у этих государств есть основания спросить, почему ограничения, которых от них требуют США, не распространяются на самих американцев.

"Индия и Китай, которых Вашингтон месяцами убеждал отказаться от российской нефти, теперь получили готовый аргумент: если Америке можно, то почему нам нельзя? Кстати, эти две страны закупают 2/3 российской нефти, но Китай еще в марте запретил экспорт дизельного топлива, а Индия повысила пошлины. Поэтому это решение и вызвало волну критики не только в Украине, но и в Конгрессе США, причем со стороны обеих партий", — продолжает Власюк.

Для Украины последствия такого подхода выходят далеко за пределы мирового топливного рынка. Ослабление экономического давления на Москву, даже под предлогом борьбы с высокими ценами, вызывает вопросы относительно дальнейшей стратегии Вашингтона в отношениях с Кремлем.

"Как подчеркнул президент Зеленский, подарки Путину не приближают мир, а за дизельное топливо Россия "отблагодарит" дальнейшим террором", — говорит эксперт.

В то же время Власюк убежден, что более эффективной альтернативой экономическим уступкам остается перекрытие финансовых каналов, с помощью которых Россия обходит международные санкции.

"Приблизить мир может только давление на Россию. Хороший пример — санкции против A7, введенные на прошлой неделе. Через эту российскую сеть обхода санкций ежегодно проходило более 90 млрд долларов. Именно такие решения, а не уступки, заставляют Кремль считаться с реальностью", — считает Власюк.

Подарок Путину вместо давления: почему Трамп ослабляет позиции США на переговорах

Договоренность о российском дизельном топливе может иметь гораздо более серьезные последствия для мирных переговоров, чем для американского топливного рынка. Политолог Олег Постернак считает, что Трамп фактически отдаёт Москве один из рычагов давления, даже не получив от Путина уступок в отношении войны в Украине.

По мнению эксперта, экономическое обоснование этой договоренности выглядит неубедительно. Объёмы топлива, о которых договорились президенты, слишком малы, чтобы существенно повлиять на мировые цены. Зато накануне американских выборов Трамп получает возможность показать своим избирателям, что пытается удешевить дизельное топливо.

"С точки зрения интересов Трампа, это просто игра перед электоратом. Для того, чтобы показать, что республиканцы и администрация пытаются снизить цены и делают это, в том числе, благодаря Путину. Но здесь есть много нюансов. Тот объем, о котором договорились Трамп и Путин, слишком мал, чтобы существенно повлиять на нефтяной рынок и рынок нефтепродуктов. Это ничто, это капля. На конъюнктуру рынка это никак не влияет", — объясняет Фокусу Постернак.

Однако наиболее спорным политолог называет момент, выбранный для заключения соглашения. Пока украинская делегация вместе с американскими и европейскими партнерами обсуждает в Майами возможные пути завершения войны, Трамп звонит Путину и фактически открывает для России новую возможность торговать энергоносителями.

"В то время как в Майами проходит встреча украинцев и американцев с участием представителей НАТО, Еврокомиссии, политических советников Великобритании, Германии и Франции, Трамп звонит Путину и делает ему настоящий подарок на день рождения, который уже вызывает восторг в российских пабликах и телеграм-каналах. И сразу же OFAC выдает временную генеральную лицензию до 7 апреля. То есть фактически ослабляет российские санкции", — отмечает эксперт.

По словам Постернака, это уже не первый случай, когда американский президент идет на уступки Москве ещё до начала предметного обсуждения взаимных обязательств. Политолог напоминает о заявлениях Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО и о переговорах в Анкоридже, после которых усилилось давление на Киев по территориальным вопросам.

"Это уже третий раз происходит. Впервые это наблюдалось, когда он пришел к власти и заявил, что Украина не войдет в НАТО. Уместнее было бы использовать этот козырь, этот аргумент во время самих переговоров. Но нет, Трамп делает это по собственной воле, заранее, даже не приступив к обсуждению того, что Россия со своей стороны, на какие уступки она пойдет. Второй раз это произошло в Анкоридже, когда Трамп фактически согласился на все максималистские требования России, в частности на давление на Украину по вопросу вывода войск из Донбасса", — продолжает Постернак.

По его мнению, такая тактика лишает Вашингтон аргументов, которые могли бы понадобиться на заключительной стадии мирного процесса. Но теперь возникает ещё один вопрос: как США отреагируют, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, с которых должно поступать топливо в соответствии с договоренностью Трампа и Путина?

"Здесь сейчас многое зависит от реакции Украины. Будем ли мы продолжать наносить удары по НПЗ или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос: если мы будем продолжать, какова будет реакция американцев? Ведь у американцев есть способы оказать влияние на Украину. Это обмен разведданными, это продажа ракетных перехватчиков PAC-3 для Patriot, это прямое политическое давление на Зеленского, которое они тоже могут оказывать", — отмечает политолог.

Постернак предполагает, что проблема может выходить далеко за рамки соглашения о дизельном топливе. По его мнению, администрация Трампа всё чаще рассматривает российско-украинские переговоры через призму американских экономических интересов, в частности потенциальных договоренностей относительно энергетических активов и возобновления торговли с Москвой.

Таким образом, главным вопросом для Украины становится не только возможное дальнейшее ослабление санкций, но и то, не начнет ли Вашингтон использовать свои рычаги влияния на Киев, чтобы обеспечить выполнение новых экономических договоренностей с Россией.

Соглашение по дизельному топливу — лишь начало: готовит ли Трамп более широкое снятие санкций с России

Договоренность о продаже российского дизельного топлива не спасет российскую нефтеперерабатывающую отрасль от последствий украинских ударов по НПЗ. Однако она может стать первым шагом к гораздо более масштабному экономическому сближению Вашингтона с Москвой. Такое мнение в комментарии Фокусу высказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По словам эксперта, дизельное топливо остается одним из основных продуктов российской нефтепереработки. Значительная часть российских НПЗ имеет сравнительно невысокую глубину переработки нефти — около 70%, тогда как современные предприятия могут достигать 98%. Именно поэтому удары Украины по установкам вторичной переработки напрямую влияют и на производство дизельного топлива.

"Нанося удар по любым НПЗ, так или иначе, вы нанесете удар, в том числе, по производству дизельного топлива. Даже если это произойдет — вот эти 5 миллионов тонн и так далее, — то это никоим образом не улучшит положение российской нефтепереработки. Ну, улучшит с точки зрения того, что деньги-то заработают, конечно. Но ведь удары Сил обороны Украины продолжаются. Поэтому вряд ли они будут прекращены, как того хочет Трамп", — объясняет Гончар.

По его мнению, если интенсивность украинских ударов будет расти, то топливный кризис внутри России будет только усугубляться. В то же время обещания Трампа снизить цены на дизельное топливо в США благодаря российским поставкам эксперт называет прежде всего политическим пиаром.

"Это просто пиар-ходы. К кому он вчера обратился? К замечательным фермерам, дальнобойщикам, кому-то там ещё. Это те, кто составляет его и Республиканской партии электорат в контексте 3 ноября. Ни в коем случае это с точки зрения рыночной экономики ничего особо не исправит. Потому что это капля в море. Соединенные Штаты являются экспортером. Дефицита на американском рынке нет. Поэтому проблема высоких цен вызвана глобальной ситуацией с Ормузом и Персидским заливом", — говорит эксперт.

Гончар не исключает, что первые партии российского дизельного топлива Москва использует для совместной с Вашингтоном информационной кампании, представив их как помощь американским фермерам и перевозчикам. Однако главная опасность, по его мнению, заключается в другом: дизельное топливо может стать лишь началом постепенного снятия санкций.

"Эта сделка — это, скажем так, пилотный проект. То, о чём Трамп постоянно говорит со времени своей инаугурации. Что с Россией нужно поддерживать хорошие отношения. Затем он стал говорить о том, что нужно попытаться возобновить двустороннюю торговлю. Что война — это совсем другое, это где-то в Европе", — отмечает Гончар.

В качестве примера более широких экономических договоренностей эксперт упоминает переговоры вокруг активов российской компании "Лукойл". Он предполагает, что за такими сделками могут стоять бизнес-интересы людей из ближайшего окружения Трампа. В то же время эти обвинения остаются оценкой Гончара, а не установленным фактом.

По мнению эксперта, решение по поводу дизеля окончательно продемонстрировало, что администрация Трампа готова возобновлять экономические отношения с Москвой, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию.

"Но с положительной стороны, знаете, есть ясность. Трамп уже в ходе предвыборной кампании провозглашал лозунги о необходимости хороших отношений с Россией, о том, чтобы за 24 часа решить вопрос войны. Практически всё это время все играли — и европейцы, и мы — в то, чтобы не раздражать Трампа, дать ему время, чтобы он в конце концов понял, что Путин обманывает его на каждом шагу, и поэтому Трамп когда-нибудь прозреет. Ну вот, теперь уже полная ясность. Трамп теперь перешел Рубикон", — заключает Гончар.

Итак, по оценке эксперта, главный риск для Украины — не дополнительные доходы России от нескольких партий дизельного топлива, а возможность того, что Вашингтон начнет постепенно снимать и другие экономические ограничения с Москвы, не требуя от Кремля реальных шагов по прекращению войны.

Напомним, что продажа зарубежных активов "Лукойла" может стать частью более широкого соглашения между Россией и США, связанного с завершением российско-украинской войны.