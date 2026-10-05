Активы "Лукойла" для людей Трампа: Россия готовит новый жест Вашингтону

Продажа зарубежных активов "Лукойла" может стать частью более широкой сделки между Россией и США, связанной с завершением российско-украинской войны. На фоне переговоров Москвы и Вашингтона интерес к активам российской нефтяной компании проявили инвесторы, связанные с окружением Дональда Трампа. Эксперты считают, что сделка может одновременно укрепить российско-американские контакты и повлиять на решение администрации США о новых санкциях против России.

Сделка по продаже зарубежных активов нефтяной компании "Лукойл" стала частью переговоров России и США о завершении российско-украинской войны, рассказали источники The New York Times (NYT). Речь идёт о продаже заблокированных за границей после введения американских санкций активов "Лукойла".

5 сентября Владимир Путин лично поднял вопрос о продаже активов "Лукойла" на переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — спецпосланниками президента США Дональда Трампа, которые занимаются урегулированием российско-украинского конфликта. Путин предложил довести сделку до конца. По его словам, это подтвердит, что россияне и американцы могут вести совместный бизнес, сказал один из собеседников издания.

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Американцы ответили, что будут над этим работать, рассматривая это как способ укрепить отношения с Кремлём и одновременно снизить мировые цены на энергоносители.

Financial Times сообщала, что на покупку зарубежных активов "Лукойла" претендует группа инвесторов, среди которых бывший совладелец "Челси" Тодд Боули, брат президента ОАЭ шейх Тахнун и катарская семья аль-Хайят. Все они связаны с семьями Трампа и Уиткоффа.

Боули пожертвовал два миллиона долларов на политические проекты президента США; братья аль-Хайят строят курорт в Албании вместе с Кушнером и его женой, дочерью президента США Иванкой Трамп; шейх Тахнун инвестировал в проекты Кушнера, Уиткоффа и сыновей Трампа.

Связь Кушнера и Уиткоффа с участниками сделки по "Лукойлу" поднимает вопросы о конфликте интересов и наглядно демонстрирует, почему друзья и члены семьи Трампа не должны быть его советниками по внешней политике, заявила NYT бывший прокурор Министерства юстиции США Хуэй Чэнь.

Сумма возможной сделки не уточняется. Ранее "Лукойл" оценил свои зарубежные активы в 20 млрд долларов. Для сделки по их покупке из-за американских санкций необходимо разрешение Минфина США. Поэтому решающую роль в выборе покупателя будет играть администрация Трампа.

При этом, как заявил министр энергетики США Крис Райт, вводить или не вводить "адские санкции" — пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоресурсов — Трамп решит после "оценки последствий и компромиссов". Речь идёт прежде всего о Китае и Индии, которые закупают российскую нефть.

По словам министра в интервью CBS News, Трамп обычно оставляет такие решения "до самого конца". По сути, у Трампа есть время до 18 октября после подписания закона на то, чтобы либо ввести санкции, либо направить Конгрессу объяснение, почему он этого не сделал.

Жест доброго отношения Путина к Трампу

Информацию о продаже активов российского "Лукойла", как считает политолог Владимир Фесенко, нужно оценивать спокойно, потому что Трамп зарабатывает на своём статусе и на своей миротворческой деятельности.

"Недавно была колонка Валерия Залужного, где он написал, что мира не может быть как в бизнес-сделке. А Трамп действует именно по этому принципу. Неважно, идёт ли речь о газовом секторе, Иране или российско-украинской войне — всегда присутствует бизнесовая составляющая. Трамп зарабатывает в том числе на своих миротворческих инициативах. В данном случае это не напрямую связано с прекращением войны между Россией и Украиной, потому что прекращения войны нет. Но проблема "Лукойла" возникла ещё в прошлом году. Напомню, "Лукойл" оказался под санкциями — причём под санкциями, которые объявила администрация Трампа, а не Байдена", — рассказывает Фокусу политолог.

То есть сама администрация Трампа ввела санкции против "Лукойла" и ещё одной российской компании. И возникла проблема во всём мире: что делать с активами "Лукойла". То, что сейчас они решили прибрать эти активы к рукам, как раз связано с подходом Трампа. По всей видимости, они об этом договаривались.

"Мы точно не знаем, но Виткофф с Кушнером могли отдельно обсуждать это во время своего визита в Москву. Это такая транзакция. Это жест доброго отношения Путина и Кремля к Трампу. Они демонстрируют: "Мы готовы с вами договариваться". Активы находились под санкциями, и вопрос был в том, кто их купит. Это следствие бизнесового подхода Трампа к своей деятельности", — подчёркивает Фесенко.

Новые санкции против РФ могут отложить

До 18 октября Трамп должен обосновать свои решения — вводить или не вводить санкции. Сам закон он уже подписал. "Лукойл" уже находился под санкциями, поэтому это не имеет отношения к закону Линдси Грэма. Влиять будут другие обстоятельства.

"Растёт цена на нефть. Растёт цена на дизельное топливо в США. Поэтому каких-то "адских санкций", скорее всего, не будет. Главная особенность этого закона — именно вторичные санкции: санкции против стран, которые покупают российскую нефть. Против Китая таких санкций не будет, потому что всего две недели назад, даже немного меньше, Трамп и Си Цзиньпин договорились о продлении торгового перемирия. А вот Индия под вопросом", — отмечает эксперт.

Политолог напомнил, что США и Китай договорились до января 2027 года не вводить никаких новых тарифов. Но Индия — другое дело. Она уже заявила о сокращении закупок российской нефти и увеличении закупок американской нефти. Нужно посмотреть на дальнейшее развитие ситуации.

А что касается санкций непосредственно против России, то с экономической точки зрения, даже если они будут введены, существенного значения они не будут иметь. Объём торговли между США и Россией с 2022 года, когда были введены масштабные санкции, в том числе отключение России от SWIFT и многие другие меры, сократился почти в десять раз. Сейчас он составляет, по разным оценкам, около 3–4 млрд долларов в год. И то, что осталось, важно для США: например, закупки удобрений и урана, а также некоторые другие товары.

Поэтому США могут ввести дополнительные пошлины, но существенно на Россию и на её способность вести войну против Украины это не повлияет. Потому что основные доходы Россия получает не от торговли с США, а от продажи своей нефти другим странам.

"Так что я не ожидаю чего-то чрезвычайного. Трамп либо проигнорирует эту норму — как это время от времени бывает с нормами американских законов. Но даже если он даст обоснование, то, скорее всего, может принять решение просто отложить введение санкций против России на определённый срок — в зависимости от того, как Россия будет относиться к мирным переговорам и прекращению войны. Так что может быть такое паллиативное, компромиссное решение — отложить введение санкций против России", — резюмирует политолог.

"Дух Анкориджа" ещё не выветрился

Трамп истерит из-за дефицита дизеля, обвиняя в этом Зеленского и Украину, хотя любому школьнику понятно: причина дефицита — Ближний Восток. Именно действия Трампа в Иране привели к тому, что возник дефицит дизеля и резко подскочили цены. И всё идёт к тому, что Трамп точно не будет спешить вводить "адские санкции" в отношении России, считает политолог Андрей Золотарёв.

"После Анкориджа Трамп не смог выполнить взятые на себя обязательства, но от них не отказался. Не отказался и Путин. И это яркий маркер того, что "дух Анкориджа" никуда не исчез. Разговоры о том, что Анкоридж уже всё, возможно, несколько преувеличены", — говорит Фокусу политолог.

То, что Трампу санкции вряд ли серьёзно помогут на выборах, тоже совершенно очевидно, поскольку у республиканцев там катастрофическая ситуация, отмечает эксперт. Они могут проиграть традиционно "красные" республиканские штаты — Канзас и Техас, где проходят губернаторские выборы и выборы сенаторов от штата. Это может привести к катастрофическим для республиканцев последствиям.

Американцы видят ценник на бензоколонке: почти 7 долларов за галлон дизельного топлива. Для них это основной маркер того, что работа команды Трампа не является успешной.

Россия откупается акциями "Лукойла"

А то, что на акции "Лукойла" претендуют люди Трампа, неудивительно. Там, где деньги, там всегда Трамп, который умеет их считать. Коррупция и Трамп — это две взаимосвязанные вещи, считает политолог. Тем более учитывая, что его окружают сплошные деловые люди. Зять Кушнер и Виткофф не случайно зачастили в Москву — как будто им где-то пообещали золотые горы.

"В сделке с "Лукойлом" ничего удивительного нет. Может быть, это они с Дмитриевым обсуждали на полях Генассамблеи. Вполне допускаю такой вариант. Ну, факт есть факт. Это выглядит как своеобразная откупная: Россия получает определённые выгоды, а взамен — никаких новых санкций. Хотя санкции и так уже были, поэтому вряд ли дело именно в этом", — подчёркивает политолог.

Но до саммита АТЭС никакие санкции с РФ отменены не будут, уверен Золотарёв. Что будет дальше — покажет время.

Ранее Фокус писал, что Украина предоставит администрации Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы, чтобы были применены "адские санкции" против России.

Также конгресс США рассмотрел законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана: теневой флот, покупатели российской нефти и до 500% пошлин для стран, поддерживающих Москву. Президент Америки их подписал и решение о санкциях будет принимать лично Трамп.