Украина предоставит США "список пожеланий" относительно "адских санкций" против России, — СМИ

На этой неделе Украина предоставит администрации Дональда Трампа и Конгрессу перечень российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых она хотела бы, чтобы были применены "адские санкции" против России.

Денис Сеник, временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне, сообщил, что приоритетом должны стать несколько российских компаний, производящих компоненты для российской версии Starlink. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на заявление высокопоставленного украинского дипломата.

Известно, что в настоящее время основная компания, развертывающая эту сеть аналогов Starlink, уже находится под американскими санкциями. Однако те фирмы, которые занимаются производством компонентов для них, до сих пор не попали под ограничения.

Сеник также пояснил, что если РФ сможет завершить подготовку спутников для своего проекта, она получит возможность наносить удары по Украине по своему усмотрению, используя информацию в режиме реального времени. Это может привести к разрушительным последствиям для украинской инфраструктуры, особенно в преддверии наступления зимы.

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Кроме того, по словам дипломата, Украина стремится добиться более жестких мер в отношении судов, которые, как считается, входят в состав российского "теневого флота". Кремль использует их для обхода ограничений на продажу нефти.

Издание сообщает, что до 18 октября Вашингтон должен окончательно решить, в отношении каких российских компаний и лиц будут применены так называемые "адские санкции" в соответствии с законопроектом сенатора Линдси Грэма. Его президент Дональд Трамп подписал 18 сентября.

Дипломат также сообщил, что Украина ожидает от американской стороны осуждения российских ударов по американским компаниям на своей территории.

Напомним, недавно издание The Atlantic сообщило, что санкции против РФ могут быть ослаблены ещё до окончания войны.

Кроме того, издание "Radio Free Europe" сообщало, что законодатели требуют от Трампа применить новые санкционные полномочия в отношении России.