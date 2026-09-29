Республиканцы и демократы давят на Трампа: почему США медлят с новыми санкциями для РФ

В Вашингтоне усиливается давление со стороны обеих партий на Дональда Трампа – законодатели требуют применить новые санкционные полномочия в отношении России. Предлагается взять на прицел теневой флот, покупателей российской нефти и окружение Путина.

Очередная волна российских ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов усилила призывы в Конгрессе США к президенту Дональду Трампу воспользоваться новыми широкими санкционными полномочиями в отношении РФ. Законодатели убеждены, что экономическое давление может способствовать завершению войны, пишет Radio Free Europe.

Республиканец Дон Бейкон призвал главу Белого дома действовать быстро и применить санкционный закон Грема. По его словам, Россия продолжает бомбить города и мирных жителей, поэтому подавляющее большинство американцев ожидает немедленных мер. Российская экономика, подчеркнул конгрессмен, является одним из рычагов влияния США, и им нужно воспользоваться.

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Этот призыв стал частью межпартийного и межпалатного давления на американского лидера с целью заставить его наконец применить Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года.

Сенатор-республиканец Роджер Викер, возглавляющий комитет по вооруженным силам, также призвал использовать экономические инструменты против Кремля. Он высоко оценил дипломатические усилия Трампа, однако подчеркнул, что Вашингтону следует трезво смотреть на Путина, ведь удары по Украине продолжаются, несмотря на переговоры. По мнению сенатора, диктатор издевается над мирным процессом, но может начать относиться к нему более серьезно, когда под угрозой окажутся его личные деньги.

По словам Викера, закон открывает несколько направлений: финансовые ограничения для окружения Путина и компаний, работающих на российский ВПК, санкции против крупных покупателей российских энергоносителей, а также удар по теневому флоту, с помощью которого Москва обходит существующие запреты. Мир, подытожил он, наступит благодаря силе США и Украины, а не доброй воле Кремля.

Закон поддержали и демократы, которые особенно настаивают на сокращении доходов от энергетики, финансирующих войну. Сенатор Джин Шахин заявила, что её партия будет внимательно следить за исполнением закона, ведь важны не только сами санкции, но и перекрытие доходов.

По её мнению, давление должно оказываться не только на Россию, но и на страны, закупающие её энергоносители, и прежде всего на Китай. Шахин также призвала принять меры против операций теневого флота — покупатели не должны иметь возможности получать российскую нефть и газ через непрозрачные торговые сети по заниженным ценам.

Эксперты по санкциям отмечают, что наиболее перспективные возможности касаются целей, которые до сих пор оставались вне поля зрения США. Руководитель Центра экономической и финансовой мощи при Фонде защиты демократии Элейн Дезенски отметила, что многие предусмотренные законом полномочия президент имел и ранее. Однако новый документ даст дополнительный импульс для пересмотра перечня физических и юридических лиц, которые могут попасть под ограничения.

Особое внимание эксперт уделила теневому флоту и иностранным компаниям, причастным к торговле российскими энергоресурсами. Немало судов этого флота до сих пор не подпадают под санкции, как и многие китайские покупатели российской нефти и поставщики для подсанкционных энергетических проектов РФ.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры пристально изучают опыт Алишера Усманова и Михаила Фридмана, которым удалось уйти от санкций ЕС благодаря так называемому "шпионскому делу". Впрочем, по оценкам СМИ, повторить этот маневр и обойти европейские ограничения смогут лишь единицы из приближенного к Кремлю бизнеса.

Кроме того, Владимир Зеленский начал свою поездку в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами. Стороны обсудили санкционное давление на Россию, потребность Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовку к зиме.