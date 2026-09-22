Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке: что обсудят президенты

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами. В ходе переговоров он обсудил санкции против России, потребности Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовку к зиме.

Об этом президент сообщил в своих социальных сетях.

Он поблагодарил сенаторов США за двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях, внесенный Линдси Грэмом. По его словам, украинская и американская команды договорились более тесно сотрудничать в сфере санкций.

Зеленский также рассказал сенаторам о предложениях по деэскалации, которые он планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом. Среди тем — фундаментальные вопросы безопасности и меры, которые могут помочь защитить жизни людей.

Кроме того, стороны обсудили потребность Украины в средствах перехвата баллистических ракет и вызовы, стоящие перед страной в преддверии зимы. Зеленский подчеркнул, что американские системы Patriot на данный момент невозможно полностью заменить.

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"Американские „патриоты“ сейчас заменить невозможно, и чем больше антибаллистической защиты будет у Украины, тем меньше у России будет смелости продолжать удары и затягивать войну", — заявил президент Украины.

Накануне встречи Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор 20 сентября и договорились встретиться в Нью-Йорке. По словам Зеленского, в ходе разговора они обсудили идеи по деэскалации и фундаментальные вопросы безопасности.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября запланирована на 20:15 по киевскому времени.

Об этом свидетельствует распорядок дня американского президента.

Расписание Дональда Трампа Фото: Скриншот

По данным Axios, во время этого телефонного разговора Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Собеседник издания заявил, что американский президент связывал такие атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Слово "дизель", по данным источника Axios, в ходе разговора звучало много раз. "Украинская правда" также отмечает, что это не первый случай, когда Трамп призывает Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Ожидается, что встреча Трампа и Зеленского состоится 22 сентября в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По информации Axios, в последние дни над её организацией работали украинские представители и сотрудники Белого дома.

Ранее Зеленский заявлял, что на встрече с Трампом рассчитывает обсудить поставки американского баллистического вооружения для Украины. Он также упоминал о работе над противоракетной программой FREYJA.

В то же время президент США Дональд Трамп признал, что из-за войны против Украины Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью. По его словам, значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была разрушена или, по крайней мере, временно прекратила работу.

Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке 22 сентября. Детали предстоящих переговоров пока не разглашаются, но накануне президенты договорились о личной встрече, в ходе которой планируют обсудить возможные шаги по деэскалации и вопросы безопасности.