Дизельные НПЗ РФ выведены из строя, контроль утрачен: Трамп признал результат украинских ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над производством дизельного топлива. Он также призвал положить конец войне, в которой, по его словам, ежемесячно гибнут 25 тысяч человек.

Россия утратила контроль над сектором дизельного топлива, поскольку украинские удары вывели из строя большое количество её НПЗ. Такое заявление в понедельник, 21 сентября, сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

"Россия, к сожалению, утратила контроль над своей отраслью дизельного топлива из-за войны с Украиной. Большое количество её НПЗ, производящих дизельное топливо, взорваны и, по крайней мере, временно выведены из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной нужно прекратить. Весь мир страдает, ведь каждый месяц гибнут 25 тысяч человек, преимущественно военных. Какой позор!" — написал американский лидер.

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Пост президента США Дональда Трампа. Фото: Truth Social

В течение последнего года Украина активизировала атаки на российские НПЗ, в частности на те, что расположены вдали от границы. После попаданий заводы останавливаются из-за повреждений оборудования, что вызвало волны топливного кризиса и дефицит бензина в большинстве регионов РФ. В то же время кризис приобрел и глобальный масштаб из-за перекрытия Ормузского пролива, через который до новой войны на Ближнем Востоке проходила примерно пятая часть мирового нефтяного экспорта.

Напомним, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Трамп просил прекратить удары по НПЗ страны-агрессора, поскольку, по его мнению, они приводят к росту мировых цен на топливо.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по "Газпромнефть-Московский НПЗ" в московском районе Капотня, после чего на территории завода разразился масштабный пожар.

Кроме того, мэр Москвы назвал недавнюю атаку на российскую столицу самой масштабной. По его словам, с субботы ПВО якобы сбила уже более 1,5 тыс. беспилотников.