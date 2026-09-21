Дизельні НПЗ РФ виведені з ладу, контроль втрачено: Трамп визнав результат українських ударів

Президент США Дональд Трамп заявив, що через війну з Україною Росія втратила контроль над виробництвом дизельного палива. Він також закликав завершити війну, в якій, за його словами, щомісяця гинуть 25 тисяч людей.

Росія втратила контроль над галуззю дизельного палива, оскільки українські удари вивели з ладу велику кількість її НПЗ. Таку заяву в понеділок, 21 вересня, зробив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю дизельного палива через війну з Україною. Велика кількість її НПЗ, що виробляють дизельне паливо, підірвані й принаймні тимчасово виведені з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною потрібно припинити. Весь світ страждає, адже щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно військових. Яка ганьба!" – написав американський лідер.

Видео дня

Допис президента США Дональда Трампа. Фото: Truth Social

Упродовж останнього року Україна посилила атаки на російські НПЗ, зокрема ті, що розташовані далеко від кордону. Після влучань заводи зупиняються через пошкоджені установки, що спричинило хвилі паливної кризи й дефіцит бензину в більшості регіонів РФ. Водночас криза набула й глобального масштабу через перекриття Ормузької протоки, якою до нової війни на Близькому Сході проходила приблизно п'ята частина світового нафтового експорту.

Нагадаємо, у телефонній розмові з Володимиром Зеленським Трамп просив зупинити удари по НПЗ країни-агресора, адже, на його думку, вони розганяють світові ціни на пальне.

Також Сили оборони уразили "Газпромнефть-Московский НПЗ" у московському районі Капотня, після чого на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, мер Москви назвав нещодавню атаку на російську столицю наймасштабнішою. За його словами, від суботи ППО нібито збила вже понад 1,5 тис. безпілотників.