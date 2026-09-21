"Звучало слово дизель": Трамп знову просив Зеленського зупинити атаки на російські НПЗ — Axios

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським просив зупинити удари по НПЗ країни-агресора. На думку Трампа, такі дії Києва сприяють зростанню світових цін на пальне.

Інсайдер свідчить, що глава Білого дому "неодноразово" говорив це прохання до українського президента і багато разів згадав слово "дизель". Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом розмови.

Співрозмовник ЗМІ підтверджує, що Трамп звертався до Зеленського з таким проханням. Натомість у розмові глав держав найбільше чинний президент США вживав одне слово.

Слово "дизель" неодноразово згадувалося під час розмови зазначило джерело.

Також ЗМІ підтверджує, що сторони домовилися про зустріч у Нью-Йорку на час Генасамблеї ООН. Водночас точний перелік питань, які обговорюватимуть сторони, залишається невідомим.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Туреччина запропонувала Росії та Україні "режим тиші" у Чорному морі. Наразі Анкара очікує на відповідь від Москви та Києва.

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Згодом стало відомо, що Зеленський домовився про зустріч із Трампом в Нью-Йорку. Також глава держави подякував за візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до української столиці.