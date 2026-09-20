Туреччина запропонувала Росії та Україні "режим тиші" у Чорному морі: деталі

Туреччина надіслала Росії та Україні пропозицію щодо припинення бойових дій у Чорному морі. Наразі Анкара очікує на відповідь від Москви та Києва.

Туреччина запропонувала Києву та Москві домовитися про припинення нападів на судна та порти в Чорному морі. Про це в ефірі турецького каналу NTV заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

За його словами, МЗС Туреччини наразі очікує відповіді від обох сторін. Чиновник наголосив, що якщо зерно, зібране на полях, не потрапить на світові ринки через бойові дії, це порушить продовольчу безпеку в багатьох країнах.

Фідан нагадав, що раніше між РФ та Україною вже було укладено подібну угоду, яка згодом була порушена. Однак водночас існувала й система взаємних договорів, яка функціонувала, незважаючи на розбіжності.

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Тепер же країни, зауважив міністр, завдають ударів по портах одна одної, а також по всій морській логістиці.

Глава міністерства закордонних справ визнав, що наразі дуже складно узгодити дії, виходячи з уроків, які сторони винесли з реалізації попередньої угоди.

Нагадаємо, на початку серпня глава МЗС Туреччини Хакан Фідан оголосив про намір Туреччини запровадити механізм мораторію для захисту морських торговельних перевезень і повідомив, що очікує відповіді з Москви.

Фокус писав, що в ніч на 29 травня російські війська атакували безпілотниками цивільний суховантаж ANT, який прямував з одного з портів Одеської області до Туреччини.