Турция предложила РФ и Украине "режим тишины" в Черном море: детали

Турция направила России и Украине предложение о прекращении боевых действий в Черном Море. Сейчас Анкара ожидает ответа от Москвы и Киева.

Турция предложила Киеву и Москве договориться о прекращении нападений на суда и порты в Черном море. Об этом в эфире турецкого канала NTV заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

По его словам, МИД Турции сейчас ожидает ответ от обеих сторон. Чиновник подчеркнул, что если зерно, собранное на полях, не поступит на мировые рынки из-за боевых действий, это нарушит продовольственную безопасность во многих странах.

Фидан напомнил, что ранее между РФ и Украиной уже было заключено подобное соглашение, которое впоследствии было нарушено. Однако в то же время существовала и система взаимных договоров, которая работала, несмотря на разногласия.

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Теперь же страны, заметил министр, бьют по портам друг друга, а также по всей морской логистике.

Глава внешнеполитического ведомства признал, что в данный момент очень сложно согласовать действия, исходя из уроков, извлеченных сторонами из реализации предыдущего соглашения.

Напомним, в начале августа глава МИД Турции Хакан Фидан объявил о намерении Турции создать механизм моратория для защиты торговых морских перевозок и сообщил, что ожидает ответа из Москвы.

Фокус писал, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали беспилотниками гражданский сухогруз ANT, который направлялся из одного из портов Одесской области в Турцию.