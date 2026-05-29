Россия атаковала турецкое судно, которое шло из Одесской области, — ВМС Украины

Атака произошла ночью. Российский дрон прилетел в сухогруз ANT под флагом Вануату, который направлялся из Одесской области в Турцию с грузом на борту.

"РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну... В результате попадания в надстройку судна возник пожар", — сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.

Двух раненых членов экипажа оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

В ВМС ВСУ отметили, что благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-Морских Сил ВС Украины пожар удалось быстро локализовать.

Украинские военные напомнили, что россияне продолжают целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда.

Ранее румынские СМИ сообщали, что россияне атаковали порты на Дунае, впоследствии стало известно, что российский дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац.

Напомним, Россия постоянно атакует Одесскую область и иностранные корабли. Так, в начале 2026 года от действий агрессора погиб моряк из Сирии.

А накануне, 25 мая, российские безэкипажные катера атаковали порт в Одессе и повредили фрегат "Дружба". Легендарный трехмачтовый парусник получил повреждения