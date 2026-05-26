Удар по "Дружбе": морской дрон ВС РФ атаковал знаменитый фрегат в Одессе

Накануне, 25 мая, российские безэкипажные катера атаковали порт в Одессе и повредили фрегат "Дружба".

Легендарный трехмачтовый парусник получил повреждения, пишет "Думская" со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

"В одном из портов Одесской области сдетонировало взрывоопасное устройство. Обошлось без жертв или значительных повреждений. "Дружба" остается на месте", — сообщил журналистам спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как отмечает издание, парусник "Дружба" — второй в знаменитой серии парусных судов, которая строилась на Гданьской судоверфи в 1980–1990-х годах. Он имеет пять систершипов, при этом "Дружба" — единственный представитель этой серии, принадлежащий Украине.

За свою историю украинский фрегат успел зайти практически во все порты Средиземного и Балтийского морей, дважды побывал в Индийском океане, а также успешно пересек Атлантику.

Момент атаки попал на камеры

Советник главы Минобороны Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал атаку ВС РФ на знаменитый фрегат.

"Я понимаю, почему "Орешник" попал в гаражи, это все-таки был "центр принятия решений", но зачем русский морской дрон вчера героически атаковал парусный фрегат? Весь стратегический запас рома уже давно забрали", — поиронизировал он.

Тем временем в Одессе строят защитные сооружения вокруг города, готовя круговую оборону. Уже вырыли многокилометровые противотанковые рвы, строят блиндажи, устанавливают бетонные пирамиды и колючую проволоку. В итоге должна появиться "килзона".

Напомним, 18 мая под удар дронов РФ по порту в Одесской области попал китайский корабль.

Также сообщалось, что в Одессе "ювелирно" обезвредили "Шахед", который застрял в стене на 15 этаже.