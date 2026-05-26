Удар по "Дружбі": морський дрон ЗС РФ атакував знаменитий фрегат в Одесі

Напередодні, 25 травня, російські безекіпажні катери атакували порт в Одесі та пошкодили фрегат "Дружба".

Легендарний трищогловий вітрильник зазнав пошкоджень, пише "Думская" з посиланням на джерела в Силах оборони України.

"В одному з портів Одеської області здетонував вибухонебезпечний пристрій. Обійшлося без жертв або значних пошкоджень. "Дружба" залишається на місці", — повідомив журналістам речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як зазначає видання, вітрильник "Дружба" — другий у знаменитій серії вітрильних суден, яку будували на Гданській судноверфі в 1980-1990-х роках. Він має п'ять сістершипів, при цьому "Дружба" — єдиний представник цієї серії, що належить Україні.

За свою історію український фрегат встиг зайти практично в усі порти Середземного і Балтійського морів, двічі побував в Індійському океані, а також успішно перетнув Атлантику.

Відео дня

Момент атаки потрапив на камери Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Радник глави Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував атаку ЗС РФ на знаменитий фрегат.

"Я розумію, чому "Орешник" потрапив у гаражі, це все-таки був "центр ухвалення рішень", але навіщо російський морський дрон учора героїчно атакував вітрильний фрегат? Весь стратегічний запас рому вже давно забрали", — поіронізував він.

Тим часом в Одесі будують захисні споруди навколо міста, готуючи кругову оборону. Уже вирили багатокілометрові протитанкові рови, будують бліндажі, встановлюють бетонні піраміди і колючий дріт. У підсумку має з'явитися "кілзона".

Нагадаємо, 18 травня під удар дронів РФ по порту в Одеській області потрапив китайський корабель.

Також повідомлялося, що в Одесі "ювелірно" знешкодили "Шахед", який застряг у стіні на 15 поверсі.