"Сталася жахлива помилка": росіяни атакували "Шахедом" китайське судно, — Плетенчук

Під час атаки по Україні в ніч на 18 травня російські війська атакували китайське судно, яке перебувало в територіальних водах України.

За словами спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, ЗС РФ вдарили по кораблю "Шахедом".

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахедом" оприбуткувати китайське торгове судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "Сталася жахлива помилка", товариші?" — ідеться в публікації.

У командуванні цю інформацію поки ніяк не коментували. Згідно зі зведеннями, ВМС ЗС України минулої доби знищили 24 "Шахеди/Гербери".

Інформація про удар по торговому судну Китаю з'явилася напередодні запланованого візиту кремлівського диктатора Володимира Птуїна в КНР. Він пробуде в Китаї з 19 по 20 травня, вирушивши туди незабаром після Трампа.

Поїздка, як зазначається, відбудеться на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Візит приурочать до підписання договору "про добросусідство, дружбу і співробітництво". При цьому сторони обговорюватимуть "основні міжнародні та регіональні проблеми".

Нагадаємо, під час зустрічі в Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планували обговорити штучний інтелект, Іран і війну в Україні. Президент США прибув до Китаю разом із керівниками найбільших технологічних компаній, серед яких Ілон Маск і Тім Кук.

Під час прогулянки двох лідерів територією комплексу Чжуннаньхай у центрі Пекіна, де ростуть вікові дерева, Сі наголосив, що іноземних гостей у цю частину урядового кварталу запрошують вкрай рідко. Однак Володимир Путін раніше вже відвідував закриту пам'ятку.