Одразу після Трампа: у Кремлі підтвердили візит Путіна до Китаю

Володимир Путін відвідає Китай. Візит глави Кремля відбудеться незабаром після відвідин КНР американським президентом Дональдом Трампом.

Наступного тижня, 19-20 травня, Володимир Путін відвідає з офіційним візитом Китайську Народну Республіку. Про це повідомили у прес-службі Кремля.

Поїздка, як зазначається, відбудеться на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. Візит приурочать до підписання договору "про добросусідство, дружбу і співробітництво". При цьому сторони обговорюватимуть "основні міжнародні та регіональні проблеми".

Нагадаємо, під час зустрічі в Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планували обговорити штучний інтелект, Іран і війну в Україні. Президент США прибув до Китаю разом із керівниками найбільших технологічних компаній, серед яких Ілон Маск та Тім Кук.

Під час прогулянки двох лідерів територією комплексу Чжуннаньхай у центрі Пекіна, де ростуть вікові дерева, Сі наголосив, що іноземних гостей у цю частину урядового кварталу запрошують вкрай рідко. Однак Володимир Путін раніше вже відвідував закриту пам'ятку.

На переговорах із президентом США Дональдом Трампом у Китаї Сі Цзіньпін попередив, що через Тайвань між Пекіном і Вашингтоном може виникнути "конфлікт". Після повернення до США американський лідер заявив, що не готовий вступати у війну проти Китаю, підтримуючи Тайвань.