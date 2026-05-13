Зеленський сподівається, що поговорять і про війну в Україні: що Трамп обговорюватиме в Китаї

Президент США вирушив із державним візитом до Пекіна, де, як вважають експерти, обговорюватиме війну в Ірані. Але президент України закликав Трампа обговорити питання припинення російського вторгнення в Україну під час зустрічей із Сі Цзіньпіном.

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими американськими партнерами. Ми вдячні й очікуємо, що питання про припинення російської війни проти України буде піднято і зараз, поки президент США перебуває в Китаї", — заявив Зеленський у своєму виступі на саміті в Румунії. Фокус з'ясував, що робитиме Дональд Трамп у Пекіні та що обговорюватиме з Сі Цзіньпінем.

Це другий президентський візит Трампа до Китаю — останній відбувся під час його першого терміну у 2017 році. Остання зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа відбулася в Південній Кореї в жовтні 2025 року.

Дводенний державний візит президента США до Китаю спочатку планувався на початок квітня, але був відкладений, оскільки Вашингтон зосередив свої зусилля на війні в Ірані.

Трамп і Сі Цзіньпін — що обговорюватимуть

Очікується, що серед тем обговорення на саміті будуть питання торгівлі та напруженості у відносинах між Китаєм і Тайванем, а також конфлікт на Близькому Сході.

Минулого року відносини між США і Китаєм загострилися через торговельну війну між двома країнами, спричинену каральними митами, запровадженими Трампом.

Цей процес припинився після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа наприкінці жовтня, коли вони домовилися про перемир'я, але відносини залишаються напруженими.

Особливі надії Трамп покладає на Китай з приводу війни в Ірані. Китай фактично став посередником у зусиллях з деескалації конфлікту на Близькому Сході. І адміністрація Трампа, хоче, щоб Сі Цзіньпін використав свій вплив на Тегеран. З тією ж метою заяву зробив і Володимир Зеленський, оскільки, хоч Пекін все і заперечує, що вплив КНР на Росію незаперечний.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп і Сі Цзіньпін особисто обміняються думками щодо Ірану під час переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Тайвань, імовірно, стане темою розмови між Трампом і Сі Цзіньпіном. На брифінгу в Білому домі він заявив, що Вашингтону не потрібні жодні "дестабілізуючі події", маючи на увазі напруженість на Тайвані, який Китай вважає своїм.

США є найбільш значущим прихильником і постачальником зброї для Тайваню.

Штучний інтелект — ще одне питання, яке, як очікується, буде включено до порядку денного Трампа і Сі Цзіньпіна. На початку минулого тижня Трамп заявив, що нагадає Сі Цзіньпіну про те, що США лідирують у галузі штучного інтелекту, оскільки між двома сторонами зберігається технологічне суперництво.

Минулого місяця представник Білого дому звинуватив Китай у крадіжці технологій штучного інтелекту у США в "промислових масштабах", лише за кілька тижнів до візиту.

Трамп у Китаї — яку обіцяють програму

Минулого разу Дональд Трамп став першим іноземним лідером, який пообідав у Забороненому місті — історичному імператорському палацовому комплексі в самому центрі китайської столиці — з часів заснування сучасного Китаю.

Цього разу офіційна частина візиту розпочнеться 14 травня. Президент США візьме участь у церемонії вітання і проведе особисту зустріч із Сі Цзіньпіном, після чого обидва лідери відвідають Храм Неба. Цей комплекс, датований XV століттям, є найбільшою стародавньою культовою спорудою в Китаї. Він символізує зв'язок між Землею і небом.

Після відвідин храму Трамп увечері візьме участь у державному банкеті.

У п'ятницю Трамп вип'є чай і пообідає з Сі Цзіньпіном, після чого повернеться до США.

