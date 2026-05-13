Зеленский надеется, что поговорят и о войне в Украине: что Трамп будет обсуждать в Китае

Президент США отправился с государственным визитом в Пекин, где, как считают эксперты, будет обсуждать войну в Иране. Но президент Украины призвал Трампа обсудить вопрос прекращения российского вторжения в Украину во время встреч с Си Цзиньпином.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими американскими партнерами. Мы благодарны и ожидаем, что вопрос о прекращении российской войны против Украины будет поднят и сейчас, пока президент США находится в Китае ", — заявил Зеленский в своем выступлении на саммите в Румынии. Фокус выяснил, что будет делать Дональд Трамп в Пекине и что будет обсуждать с Си Цзиньпинем.

Это второй президентский визит Трампа в Китай — последний состоялся во время его первого срока в 2017 году. Последняя встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась в Южной Корее в октябре 2025 года.

Двухдневный государственный визит президента США в Китай первоначально планировался на начало апреля, но был отложен, поскольку Вашингтон сосредоточил свои усилия на войне в Иране.

Відео дня

Трамп и Си Цзиньпин — что будут обсуждать

Ожидается, что среди тем обсуждения на саммите будут вопросы торговли и напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем, а также конфликт на Ближнем Востоке.

В прошлом году отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войны между двумя странами, вызванной карательными пошлинами, введенными Трампом.

Этот процесс прекратился после встречи Си Цзиньпина и Трампа в конце октября, когда они договорились о перемирии, но отношения остаются напряженными.

Особые надежды Трамп возлагает на Китай по поводу войны в Иране. Китай фактически стал посредником в усилиях по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. И администрация Трампа, хочет, чтобы Си Цзиньпин использовал свое влияние на Тегеран. С той же целью, заявление сделал и Владимир Зеленский, так как, хоть Пекин все и отрицает, что влияние КНР на Россию неоспоримо.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп и Си Цзиньпин лично обменяются мнениями по Ирану в ходе переговоров.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Тайвань, вероятно, станет темой разговора между Трампом и Си Цзиньпином. На брифинге в Белом доме он заявил, что Вашингтону не нужны никакие "дестабилизирующие события", имея в виду напряженность на Тайване, который Китай считает своим.

США являются наиболее значимым сторонником и поставщиком оружия для Тайваня.

Искусственный интеллект — еще один вопрос, который, как ожидается, будет включен в повестку дня Трампа и Си Цзиньпина. В начале прошлой недели Трамп заявил, что напомнит Си Цзиньпину о том, что США лидируют в области искусственного интеллекта, поскольку между двумя сторонами сохраняется технологическое соперничество.

В прошлом месяце представитель Белого дома обвинил Китай в краже технологий искусственного интеллекта у США в "промышленных масштабах", всего за несколько недель до визита.

Трамп в Китае – какую обещают программу

В прошлый раз Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, пообедавшим в Запретном городе — историческом императорском дворцовом комплексе в самом центре китайской столицы — со времен основания современного Китая.

В этот раз официальная часть визита начнется 14 мая. Президент США примет участие в церемонии приветствия и проведет личную встречу с Си Цзиньпином, после чего оба лидера посетят Храм Неба. Этот комплекс, датируемый XV веком, является крупнейшим древним культовым сооружением в Китае. Он символизирует связь между Землей и небом.

После посещения храма Трамп вечером примет участие в государственном банкете.

В пятницу Трамп выпьет чай и пообедает с Си Цзиньпином, после чего вернется в США.

Напомним, ранее выяснилось, что Дональд Трамп везет с собой глав технологических компаний-гигантов. Возглавляют список Илон Маск и Тим Кук.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном визите к главе Кремля Владимиру Путину уже в этом году, однако "исключил" РФ из сверхдержав.