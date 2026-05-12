Трамп не исключил визит к Путину в 2026 году, но "исключил" РФ из сверхдержав

Президент США готовится отбыть в Китай с государственным визитом, но до того пообщался с журналистами, оскорбив их после вопросов об Иране и топливном кризисе.

Дональд Трамп начинает свой визит в Китай для долгожданной государственной встречи с Си Цзиньпином. Китай является близким союзником Ирана и крупнейшим в мире покупателем иранской нефти, и аналитики предсказывают, что Трамп попросит китайского лидера прекратить поддержку Тегерана. А пока он заявил, что в мире только две сверхдержавы: США и Китай, рассказывает Sky News.

Когда один из журналистов спросил Трампа, который улетает в Пекин, собирается ли он в РФ в этом году, президент США заявил, что сделает все, что "необходимо".

"Я закончил восемь войн и думаю, эта война близка к завершению. Война между Россией и Украиной", — сообщил Трамп.

Также его спросили есть ли между ним и Путиным какая-либо договоренность о том, что Россия должна получить весь Донбасс, на что Трамп ответил "нет".

Комментируя войну в Иране и топливный кризис, который возник из-за этого во всем мире и в США в том числе, президент Трамп заявил, что не думает о финансовом положении американцев: "Я ни о ком не думаю. Я думаю только об одном: мы не можем допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Вот и все".

"Каждый американец понимает, что Иран не может обладать ядерным оружием. Если фондовый рынок немного поднимется или упадет, американцы это поймут", — уверен Трамп.

По его словам, в Америке сейчас "золотой век".

Его спросили и о бальном зале, ради которого разрушили часть Белого дома. И Трамп заявил, что его построили с меньшими затратами, чем запланировано: "Он строится прямо здесь. Я удвоил его размер, потому что нам это явно необходимо".

"Цена удвоилась", — отметил репортер.

"Я удвоил его размер, ты глупец. Ты не умный человек", — сообщил президент США, который уверен, что его политика "работает невероятно", а те кто думает, что он позволит Ирану обладать ядерным оружием – те глупцы.

Также он заявил, что хочет сделать Венесуэлу 51-м штатом США.