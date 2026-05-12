"Думал, что это дрон": Трамп испугался птички, перепутав ее с БПЛА (видео)
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции испугался птицы, которая в то время пролетала неподалеку от американского лидера. Впоследствии он объяснил, что перепутал птицу с дроном.
Отдельно президент США отметил, что сейчас беспилотники являются опасными. Видео опубликовал государственный аккаунт быстрого реагирования Белого дома.
"Ой-ой. Я подумал, что это дрон. В эти дни их делают разных размеров — они могут быть очень разрушительными, как вы, наверное, слышали", — прокомментировал Дональд Трамп момент, когда он испугался, журналистам.
Дональд Трамп попадал в странные ситуации и раньше
Ранее Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. Он пошутил, что он "быстро выучит испанский" и это "не займет много времени".
Также он пошутил, что может покинуть пост после еще двух сроков, а затем разразился тирадой о том, насколько он все еще в хорошей физической и психической форме.
Перед этим Трамп провел для студентов на Южной лужайке Белого дома короткий урок одного из своих самых узнаваемых движений, исполнив свой фирменный танец.
Трамп хотел переименовать Ормузский пролив в честь себя
28 марта Трамп "обмолвился", что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь, после того, как американские войска возьмут его под контроль.
Журналисты NYP также подчеркнули, что идея переименования Ормузского пролива ранее активно обсуждалась в соцсетях среди сторонников Трампа.
Однако уже через 3 дня Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.