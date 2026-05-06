Танец Трампа: президент США научил студентов своим знаменитым движениям (видео)

Президент США Дональд Трамп провел для студентов на Южной лужайке Белого дома короткий урок одного из своих самых узнаваемых движений, исполнив свой фирменный танец.

Видео с его движениями, которые за ним повторяют подростки, опубликовала администрация главы государства на официальных аккаунтах в соцсетях, и эти кадры быстро стали вирусными.

Как видно на записи, Трамп повторяет свои знаменитые движения руками, которые стали неотъемлемой частью любого его выступления.

Под музыку песни ""Y.M.C.A." группы Village People Трамп на несколько секунд присоединился к танцу, жестикулируя и широко улыбаясь, пока студенты-спортсмены, приглашенные в Белый дом, подпевали, после чего вернулся на мероприятие.

Это произошло после того, как он подписал меморандум о восстановлении награды "Президентский тест на физическую подготовку", возродив соревновательный школьный норматив, который был отменен во время администрации Обамы. Он является частью более широкой инициативы "Сделаем Америку снова здоровой".

Трамп подчеркнул важность физической подготовки.

"Мы рады видеть здесь, в Белом доме, так много молодых спортсменов. Это действительно прекрасный день, чтобы отметить спортивные традиции Америки, чемпионов и физическую подготовку", — заявил политик.

Он также пошутил о своих собственных привычках в тренировках:

"Я тренируюсь очень много, максимум минуту в день, если повезет", — сказал президент.

Отметим, что первая леди США Мелания Трамп недовольна импровизациями с танцами своего мужа во время публичных мероприятий. Первая леди такое поведение несоответствующим статусу президента.

