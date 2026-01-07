Просто ненавидит: что Мелания приватно сказала Трампу (видео)

Мелания Трамп недовольна импровизациями с танцами своего мужа во время публичных мероприятий. Первая леди такое поведение несоответствующим статусу президента.

Дональд Трамп, 47-й президент США, во время общения с коллегами по Республиканской партии в Палате представителей рассказал, почему "получает на орехи" от жены. По словам политика, жена неоднократно критиковала его за привычку танцевать на сцене. Она называет это жестом, не соответствующим его высокому статусу. Ролик с его выступлением появился на YouTube-канале CNBC.

Трамп поделился деталями частных разговоров с женой, отметив, что Мелания сравнивает его выступления с поведением других исторических лидеров. В частности, она риторически спрашивала, может ли тот представить в аналогичной ситуации Франклина Рузвельта.

"Она ненавидит, когда я танцую. Она очень изысканный человек, поэтому говорила: "Это так не по-президентски". А я отвечал: "Но я же стал президентом", — сказал американский лидер.

Политик в свое оправдание пытался апеллировать к тому, что времена изменились, однако первая леди осталась при своем мнении.

Мелания убеждена, что зрители не критикуют танцы Трампа только из-за вежливости. Зато сам президент с этим не согласен. Мол, сторонники на митингах находятся в восторге от его движений и сами призывают к танцу.

"Но я сказал, что это не так. Зал неистовствует. Они все кричат: "Танцуй!" — добавил президент США.

Что интересно, фирменные движения Дональда Трампа под диско-хит 80-х "Y.M.C.A" группы Village People стали визитной карточкой его предвыборных кампаний. Политик традиционно завершает свои выступления под эту композицию, в частности именно под нее он отпраздновал свою вторую победу на президентских выборах.

