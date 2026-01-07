Просто ненавидить: що Меланія приватно сказала Трампу (відео)

Меланія Трамп незадоволена імпровізаціями з танцями свого чоловіка під час публічних заходів. Перша леді таку поведінку невідповідною статусу президента.

Дональд Трамп, 47-й президент США, під час спілкування з колегами по Республіканській партії в Палаті представників розповів, чому "отримує на горіхи" від дружини. За словами політика, дружина неодноразово критикувала його за звичку танцювати на сцені. Вона називає це жестом, що не відповідає його високому статусу. Ролик з його виступом з'явився на YouTube-каналі CNBC.

Трамп поділився деталями приватних розмов з дружиною, зазначивши, що Меланія порівнює його виступи з поведінкою інших історичних лідерів. Зокрема, вона риторично запитувала, чи може той уявити в аналогічній ситуації Франкліна Рузвельта.

"Вона ненавидить, коли я танцюю. Вона дуже вишукана людина, тому говорила: "Це так не по-президентськи". А я відповідав: "Але я ж став президентом", — сказав американський лідер.

Політик у своє виправдання намагався апелювати до того, що часи змінилися, проте перша леді залишилася при своїй думці.

Меланія переконана, що глядачі не критикують танці Трампа лише через ввічливість. Натомість сам президент із цим не погоджується. Мовляв, прихильники на мітингах перебувають у захваті від його рухів і самі закликають до танцю.

"Але я сказав, що не правда. Зал шаленіє. Вони всі кричать: "Танцюй!" — додав президент США.

Що цікаво, фірмові рухи Дональда Трампа під диско-хіт 80-х "Y.M.C.A" гурту Village People стали візитівкою його передвиборчих кампаній. Політик традиційно завершує свої виступи під цю композицію, зокрема саме під неї він відсвяткував свою другу перемогу на президентських виборах.

