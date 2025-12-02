Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва портретом чоловіка з паззлів (фото, відео)

Перша леді США Меланія Трамп перетворила Білий дім напередодні Різдва 2025. Цього року вона обрала тему "Дім там, де серце".

Тема відображає "душевний характер Америки", йдеться на сайті президентської резиденції.

За словами Меланії Трамп, постійний рух навчив її, що дім — це не просто фізичний простір, а тепло і затишок, які вона несе всередині себе, незалежно від оточення.

Реалізацію свого задуму дружина президента США доручила дизайнеру Ерве П'єру.

Разом вони прикрасили Червону кімнату Білого дому синіми метеликами. Це — відсилання до її ініціативи "Fostering the Future", що спрямована на підтримку прийомних сімей, якою місіс Трамп опікується з 2021 року.

Вікна Білого дому прикрашені 75 фірмовими вінками Меланії з класичними червоними бантами, а понад 50 різдвяних ялинок, 210 метрів гірлянд, 7500 метрів стрічок і 10 000 метеликів наповнюють зали святковим настроєм.

У Синій кімнаті встановленоофіційну різдвяну ялинку Білого дому — одноколірну ялицю із Сіднея, штат Мічиган, заввишки 5,5 метра. Вона прикрашена золотими зірками та іграшками, що представляють офіційного птаха і квітку кожного штату і території США.

У Зеленій кімнаті — два портрети президентів, Джорджа Вашингтона і Дональда Трампа, створені з понад 6000 деталей пазла.

У парадній їдальні гості бачать пряниковий будиночок, на "будівництво" якого пішло 54,5 кг пряників.

Дизайнер П'єр також створив обмежений тираж екскурсійного буклету по різдвяному Білому дому.

