Меланія Трамп відмовила Олені Зеленській в особистій зустрічі (відео)

Перша леді України хотіла зустрітися з першою леді США і передавала їй лист подяки, після того, як Меланія Трамп привернула увагу до викрадення Росією українських дітей. Але зустріч у Нью-Йорку не відбулася.

Радник першої леді США Марк Бекман заявив на каналі FOX, що нічого формального на Генасамблеї ООН, де Дональд Трамп зустрічався з Володимиром Зеленським, заплановано не було.

"Правда в тому, що пані Зеленська вже кілька разів зверталася до Меланії з пропозицією організувати зустріч, але жодної двосторонньої зустрічі, нічого формального не заплановано. Через те, що наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але ніякої ґрунтовної бесіди не передбачено, зустріч не призначена", — заявив він в ефірі Fox News.

Меланія Трамп виступила в ООН, але швидко покинула прийом Фото: Getty Images

Бекман додав: "Нічого формального. Оскільки наша перша леді дуже ввічлива, вона сьогодні привітається, але жодних зустрічей, змістовних розмов і зустрічей не заплановано".

Напередодні Меланія Трамп у кулуарах Генасамблеї ООН виступила перед першими леді інших країн на тему захисту дітей та безпеки штучного інтелекту.

Перша леді України Олена Зеленська стояла в перших рядах переповненої зали разом із десятками перших леді, кількома першими джентльменами і принаймні однією королевою, аплодуючи заклику Меланії Трамп до "простих рішень для захисту винахідливості наших дітей".

Як зазначає журналіст CNN, очікувалося, що Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп після заходу, щоб скористатися "величезною публічною платформою першої леді США і пролити світло на звірства Росії, що зачіпають найуразливіших громадян країни — дітей".

Але дружина президента США "негайно покинула кімнату після короткого виступу, не привітавшись зі своїми колегами, поки прийом тривав". Пізніше першу леді України бачили біля ліфта, оскільки вона теж покинула прийом.

Однак перша леді України вирушила до Нью-Йорка з нагальною місією — привернути увагу міжнародної спільноти до тисяч дітей, викрадених Росією від початку повномасштабної війни 2022 року. Очікувалося, що вона звернеться з особистим зверненням до першої леді Америки, яка зробила добробут дітей ключовим елементом своєї платформи.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський вирушили до США з важливою місією Фото: Instagram/Олена Зеленська

Олена Зеленська розраховувала на зустріч із першою леді США Фото: Instagram/Олена Зеленська

На заході в Нью-Йорку, який відбувся 23 вересня, Олена Зеленська попередила, що за нинішніх темпів повернення всіх українських дітей, вивезених до Росії, знадобиться 50 років.

"Ці діти не можуть чекати все життя", — сказала вона, повідомивши, що наразі в Україну повернуто 1625 дітей — це лише мала частина від загальної кількості.

"За кожним ім'ям стоять місяці пошуків, переговорів і ризику", — сказала вона.

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом, але їхньої дружини немає Фото: Офис президента

Нагадаємо, минулого місяця Меланія Трамп написала листа президенту Росії Володимиру Путіну, побічно натякнувши на "темряву", що панує навколо дітей, які постраждали від війни, і заявивши російському лідеру, що він здатний "поодинці повернути їм мелодійний сміх". Вона не згадувала Україну і не висловлювала публічно свою позицію з цього питання. Президент передав лист своєї дружини Путіну під час їхньої зустрічі 15 серпня на Алясці.

Коли Зеленський відвідав президента Трампа в серпні, він передав ще один лист — особисте звернення своєї дружини до першої леді США, зміст якого не було оприлюднено, та особисту подяку.