Мелания Трамп отказала Елене Зеленской в личной встрече (видео)

Первая леди Украины хотела встретиться с первой леди США и передавала ей благодарственное письмо, после того, как Мелания Трамп привлекла внимание к похищению Россией украинских детей. Но встреча в Нью-Йорке не состоялась.

Советник первой леди США Марк Бекман заявил на канале FOX, что ничего формального на Генассамблее ООН, где Дональд Трамп встречался с Владимиром Зеленским, запланировано не было.

"Правда в том, что госпожа Зеленская уже несколько раз обращалась к Мелании с предложением организовать встречу, но никакой двусторонней встречи, ничего формального не запланировано. Так как наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никакой обстоятельной беседы не предусмотрено, встреча не назначена", — заявил он в эфире Fox News.

Мелания Трамп выступила в ООН, но быстро покинула прием Фото: Getty Images

Накануне Мелания Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН выступила перед первыми леди других стран на тему защиты детей и безопасности искусственного интеллекта.

Первая леди Украины Елена Зеленская стояла в первых рядах переполненного зала вместе с десятками первых леди, несколькими первыми джентльменами и по крайней мере одной королевой, аплодируя призыву Мелании Трамп к "простым решениям для защиты изобретательности наших детей".

Как отмечает журналист CNN, ожидалось, что Елена Зеленская встретится с Меланией Трамп после мероприятия, чтобы воспользоваться "огромной публичной платформой первой леди США и пролить свет на зверства России, затрагивающие самых уязвимых граждан страны — детей".

Но жена президента США "немедленно покинула комнату после краткого выступления, не поздоровавшись со своими коллегами, пока прием продолжался". Позже первую леди Украины видели у лифта, так как она тоже покинула прием.

Однако первая леди Украины отправилась в Нью-Йорк с неотложной миссией — привлечь внимание международного сообщества к тысячам детей, похищенным Россией с начала полномасштабной войны в 2022 году. Ожидалось, что она обратится с личным обращением к первой леди Америки, которая сделала благополучие детей ключевым элементом своей платформы.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский отправились в США с важной миссией Фото: Instagram/Елена Зеленская

Елена Зеленская рассчитывала на встречу с первой леди США Фото: Instagram/Елена Зеленская

На состоявшемся 23 сентября мероприятии в Нью-Йорке Елена Зеленская предупредила, что при нынешних темпах возвращения всех украинских детей, вывезенных в Россию, потребуется 50 лет.

"Эти дети не могут ждать всю жизнь", — сказала она, сообщив, что на данный момент в Украину возвращено 1625 детей — это лишь малая часть от общего числа.

"За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и риска", — сказала она.

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом, но их супруги нет Фото: Офис президента

Напомним, в прошлом месяце Мелания Трамп написала письмо президенту России Владимиру Путину, косвенно намекнув на "тьму", царящую вокруг детей, пострадавших от войны, и заявив российскому лидеру, что он способен "в одиночку вернуть им мелодичный смех". Она не упоминала Украину и не высказывала публично свою позицию по этому вопросу. Президент передал письмо своей жены Путину во время их встречи 15 августа на Аляске.

Когда Зеленский посетил президента Трампа в августе, он передал еще одно письмо — личное обращение своей жены к первой леди США, содержание которого не было обнародовано, и личную благодарность.