"Вы послужите всему человечеству": стало известно содержание письма Мелании Трамп к Путину

Первая леди США Мелания Трамп призвала российского президента Владимира Путина "защищать детей" и преодолевать разделения между народами.

В письме к главе Кремля жена американского президента подчеркнула, что тот способен вернуть детям "мелодичный смех", информирует телеканал Fox News, который опубликовал копию обращения к президенту РФ.

Также Мелания Трамп отметила, что российский лидер имеет возможность "одной подписью" защитить будущее детей, несмотря на их социальный статус или страну, в которой они увидели мир.

Письмо Мелании Трамп к Владимиру Путину

"Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, мы несем ответственность за поддержку наших детей не только в узком кругу, а значительно шире. Бесспорно, мы должны стремиться описать мир, полный достоинства для всех, чтобы каждая душа могла просыпаться в мире, а будущее было надежно защищено.

Простая, но глубокая мысль, господин Путин, в чем, я уверена, вы согласитесь: потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистоты — невинности, которая стоит выше географии, правительства или идеологии.

И все же в сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены носить в себе тихий смех, не омраченный темнотой вокруг них — молчаливое сопротивление силам, которые могут отобрать у них будущее. Господин Путин, именно вы единолично можете вернуть им их мелодичный смех.

Защищая невиновность этих детей, вы сделаете гораздо больше, чем просто послужите России — вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разделения, и именно вы, господин Путин, способны воплотить это видение одной подписью уже сегодня. Пришло время", — говорится в письме Мелании Трамп к Владимиру Путину.

По данным Fox News, послание от жены американского президента российский лидер прочитал сразу, в присутствии американской и российской делегаций.

Напомним, письмо Путину первая леди США передала российскому президенту Владимиру Путину через своего мужа, президента Дональда Трампа.

Во время встречи на Аляске политический репортер телеканала ABC Рэйчел Скотт спросила у президента России Владимира Путина, когда он перестанет убивать гражданских украинцев, почему он уничтожает оппозицию внутри России и чего боится.